Učebné osnovy obsahovali odkaz na gay chat. Srílanskí školáci si tak mali zlepšovať angličtinu

Srí Lanka v piatok spustila trestné vyšetrovanie po tom, čo sa v štátnom učebnom pláne na výučbu angličtiny pre žiakov vo veku 11 až 12 rokov objavil odkaz na gay chatovú stránku určenú na „zlepšenie jazykových zručností“. Ministerstvo školstva podalo oficiálnu sťažnosť polícii a začalo aj interné vyšetrovanie, aby zistilo, ako k pochybeniu došlo.
„Máme podozrenie na sabotáž,“ uviedol tajomník ministerstva Nalaka Kaluwewe s tým, že krajina realizuje vzdelávacie reformy, ktoré sa niekto môže snažiť narušiť. Učebný plán pre šiesty ročník odporúčal žiakom hľadať si korešpondenčných partnerov cez stránku buddy.net – chat s názvom Bad Boys Club, ktorý vyzýva používateľov, aby „ukázali svoju lascívnu stránku“.
Homosexualita je trestná
Homosexuálne správanie je na Srí Lanke nezákonné a môže byť trestané až 10 rokmi väzenia, hoci v posledných rokoch bolo takýchto stíhaní len málo. Úrady nariadili telekomunikačnému regulátorovi stránku na území krajiny zablokovať.
Kaluwewe uviedol, že 165‑stranový učebný plán prešiel kontrolou troch tímov vrátane univerzitných odborníkov na angličtinu, no nikto si chybu nevšimol. Strana s odkazom bola odstránená zo 400‑tisíc výtlačkov, ktoré majú školy dostať pred začiatkom nového trimestra v pondelok.
Pomáhala AI
Dokument obsahoval aj viacero pravopisných chýb a jeho autori priznali, že bol pripravovaný s pomocou platforiem umelej inteligencie. Snahy o dekriminalizáciu homosexuality narážajú v krajine na odpor konzervatívnych budhistických a katolíckych duchovných.
Šéf Národného inštitútu vzdelávania, ktorý za učebný plán zodpovedá, odstúpil až do ukončenia vyšetrovania z funkcie.