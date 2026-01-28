Štát nestíha nápor záujemcov o obranné zložky, Kaliňák priznáva, že bez rýchlej legislatívnej zmeny to nepôjde

Vysvetlil, že pôjde o drobnú zmenu, o ktorej chce diskutovať aj s opozíciou.
MZV: Evakuácia občanov z oblasti Blízkeho východu
Sprava: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár a minister obrany SR Robert Kaliňák počas príletu prvých občanov z krízovej oblasti Blízkeho východu v rámci evakuačných opatrení súvisiacich s ozbrojeným konfliktom medzi Izraelom a Iránom. Bratislava, 16. jún 2025. Foto: SITA/MZV SR
Záujem o vstup do Národných obranných síl a Žandárskeho zboru je obrovský. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) informoval, že pre tento záujem je potrebné prísť opäť s takzvaným prílepkom. Vysvetlil, že pôjde o drobnú zmenu, o ktorej chce diskutovať aj s opozíciou.

Potrebné sú totiž podľa neho zmeny, ktoré umožnia získať viac inštruktorov z radov bývalých vojakov. Rovnako je vysoký záujem aj o vstup do Žandárskeho zboru, o ktorý prejavujú záujem aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže či príslušníci z ozbrojenej časti colnej správy a tiež mestskej polície.

Minister avizoval, že zmeny chce urobiť opäť cez takzvaný prílepok. Tentokrát to chce urobiť prílepkom k zákonu z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý je primárne o obchodnom registri. „Uvedomujem si to, že idem nad rámec tej legislatívy, ale budem hovoriť s poslancami, či by sme túto výnimku mohli dostať,“ uviedol minister s tým, že ak to pôjde normálnym legislatívnym procesom, tak to bude reálne až v septembri.

Pre vysoký záujem o Národné obranné sily a Žandársky zbor je to podľa neho potrebné reagovať už teraz. Minister spresnil, že aktuálne evidujú do Národných obranných síl už desaťtisíc prihlášok, z čoho 2 500 ľudí už čaká na zaradenie do výcvikov, ktoré štartujú vo februári. Cieľom pre tento rok je vycvičiť 4 000 ľudí.

