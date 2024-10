Štát nemá prehľad o tom, aký softvér a hardvér využíva. Zmeniť to mal systém na zber údajov o IT aktívach

Štát dlhodobo nemá prehľad o tom, aký softvér a hardvér vlastní a ako sa využíva. Zmeniť to mal systém na zber údajov o IT aktívach, ktorý pred rokom spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Teraz plánuje do systému pridať ďalšie organizácie a nové funkcionality. Prvá fáza projektu stála 2 mil. eur a kúpená licencia umožní do systému nahrať údaje o 40-tis. zariadení. Uviedol to Útvar hodnoty za peniaze.

V druhej fáze sa ráta so zapojením ďalších organizácií a rozšírením počtu monitorovaných zariadení na 150-tis. kusov, kvôli čomu bude treba platiť vyššie licenčné poplatky. Pri dosiahnutí plánovaného počtu by tak boli celkové náklady vo výške 30,7 mil. eur.

Zníženie nákladov na softvérové licencie

Investičné náklady sú odhadované na 15,1 mil. eur a desaťročná prevádzka na 15,6 mil. eur. Cieľom projektu je zníženie nákladov na softvérové licencie a hardvér. V praxi by štát na základe zozbieraných informácií o používaní, počte a type softvérových licencií alebo hardvéru mohol presunúť nevyužívané vybavenie na iný úrad, ktorý ho potrebuje, prípadne ho prestať používať a neplatiť poplatky spojené s jeho údržbou.

Výška takto dosiahnutých úspor na nákup a prevádzku IT aktív by mala presiahnuť výšku investičných a prevádzkových nákladov projektu. Doteraz zozbierané údaje zo zapojených organizácií zatiaľ neviedli k preukázateľnému poklesu ich IT výdavkov.

Úspory z prevádzky systému

To môže byť spôsobené tým, že údaje nie sú pre dosiahnutie úspor dostatočné, alebo tiež tým, že len vyzbieranie údajov na tento účel nestačí. Opatrenia, ktoré by na základe údajov navrhli, ako znížiť IT výdavky nie sú bližšie popísané.

ÚHP preto odporúča preukázať úspory z doterajšej prevádzky systému, a tým aj opodstatnenosť jeho rozširovania o nové organizácie a funkcionality. Ďalej predstaviť plán opatrení, ktorý ukáže, ako sa využijú získané údaje zapojených inštitúcií na zníženie IT výdavkov.

Nákup softvéru len pre zamestnancov

Príkladom opatrenia môže byť nákup softvéru len pre zamestnancov, ktorí ho preukázateľne využívajú, a nie pre všetkých. MIRRI by malo aj formálne potvrdiť záujem zo strany verejných inštitúcií o zapojenie sa do projektu a až následne navyšovať licencie.

Prevádzkové náklady totiž výrazne závisia od počtu zapojených zariadení. Aby boli potenciálne úspory čo najvyššie, je potrebné zapojiť do systému úrady s najväčšími IT výdavkami. Útvar odporúča aj znížiť náklady projektu využitím hotových riešení a interných kapacít namiesto externých konzultantov, na ktorých je v projekte vyhradených 7,5 mil. eur.