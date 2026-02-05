Starý prípad vraždy štyroch farmárov vrhá tieň na cyklistickú legendu Kolumbie

Keď boli počas najtemnejších rokov kolumbijského ozbrojeného konfliktu štyria mladí farmári násilne odvlečení zo svojich domov, málokto si vedel predstaviť, že sa ich osud po desaťročiach prepojí s jednou z najväčších legiend národného športu. Prípad z mesta Fusagasugá sa teraz vracia na titulky médií po šokujúcich výpovediach bývalých polovojenských bojovníkov.
Dvaja exčlenovia krajne pravicových polovojenských jednotiek tvrdia, že objednávateľom únosu a následných vrážd z roku 2002 bol práve Luis Herrera, víťaz Vuelty z roku 1987 a bývalá hviezda Tour de France. Podľa ich slov im mal zaplatiť približne 9 700 dolárov za zmiznutie a zabitie štyroch susedov, ktorí mu údajne odmietli predať pôdu.
Telá obetí rozštvrtili
Hovorí sa, že Herrera tvrdil, že obeťami boli rebeli, ktorí sa ho pokúsili vydierať, pričom boli v skutočnosti cieľom, pretože odmietli predať pozemky Herrerovi, ktorý po ukončení kariéry vybudoval rozľahlé obchodné impérium vo Fusagasuge. Prokuratúra minulý týždeň potvrdila, že Herreru v súvislosti s prípadom vyšetruje. „Stále nemôžem uveriť, že by ľudia s takou mocou a peniazmi niečo také urobili,“ povedala agentúre AFP Otilia Torresová, sestra jednej z obetí.
Pozostatky dvoch mužov sa našli v roku 2008 na ranči neďaleko Fusagasugy, identifikované však boli až minulý rok. Ďalší dvaja sa nikdy nenašli. Páchatelia, ktorí sa priznali v rámci dohody s prokuratúrou, uviedli, že telá obetí rozštvrtili. Herrera akúkoľvek účasť na zločine popiera a tvrdí, že ide o pokus poškodiť jeho meno.
Bývalý cyklista, prezývaný „malý záhradník z Fusagasugy“, vyrástol v skromných pomeroch a v 80. rokoch sa stal národným hrdinom. Aj on sám bol obeťou konfliktu, keď ho v roku 2000 na niekoľko hodín uniesli povstalci z FARC. V piatok má spolu s bratom Rafaelom vypovedať pred súdom v Bogote, pričom v prípade odsúdenia mu hrozí 26 až 45 rokov väzenia.
Najmenej 135-tisíc nezvestných
Obvinenia rozdelili miestnu komunitu. Kým počas protestu niekto polial jeho sochu červenou farbou, mnohí obyvatelia mesta sa Herreru zastávajú. Partnerka jednej z obetí Stella Pradaová však hovorí, že sa pripravuje na nerovný boj: „Nie je to cudzí človek, je to náš sused.“ Pre rodiny obetí však ani po rokoch nejde len o spravodlivosť, ale o bolesť, ktorá neprestáva. „Na svoje deti nikdy nezabudnete,“ povedala matka jedného z nezvestných.
Odhaduje sa, že počas šiestich desaťročí ozbrojeného konfliktu v Kolumbii zmizlo najmenej 135-tisíc ľudí. Konflikt dramaticky utíchol po tom, čo najväčšia povstalecká skupina v krajine FARC súhlasila v roku 2016 so zložením zbraní.