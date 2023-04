Štvrtkový štart misie na ľadové mesiace planéty Jupiter museli odložiť. Ako referuje spravodajský web BBC s odvolaním sa na Európsku vesmírnu agentúru (ESA), raketa mala vyštartovať o 14:14 SELČ z Francúzskej Guyany, ale proti bol silný vietor vo vysokej nadmorskej výške a riziko bleskov. Štart preto posunuli na piatok.

Today’s launch is postponed because of lightning risk. See you tomorrow! https://t.co/S6tUKukJDX

— ESA (@esa) April 13, 2023