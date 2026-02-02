Starostu z východného Slovenska, obvineného v rámci akcie „Výstavba“, navrhli obžalovať pre korupciu

„V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody od štyroch do 10 rokov,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite navrhol obžalovať starostu, ktorého obvinili ešte v lete 2025 v rámci policajnej akcie „Výstavba“.

Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium Policajného zboru, starosta obce z okresu Vranov nad Topľou si vyžiadal úplatok vo výške 92 500 eur v súvislosti s rozparcelovaním pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu, ktorý následne prevzal vo svojej kancelárii. V tejto súvislosti je stíhaný pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a prijímanie úplatku.

„V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody od štyroch do 10 rokov,“ uviedla polícia.

