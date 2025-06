Starosta Pernecký: Zlučovania obcí sa už ja nedožijem - ROZHOVOR

Starosta Adrian Pernecký z obce Malé Leváre na Záhorí považuje ideu o zlučovaní malých obcí za dobrý krok. „Ak takéto rozhodnutie nastane, tak musí nastať na vláde a musí vláda rozhodnúť, že budú nejaké kritéria, parametre a tieto obce zlúčime. Ja osobne si myslím, že to je dobrý krok, lebo niektoré naozaj tie malinké obce musia mať starostu. A sú paradoxy, že niektoré nemajú, lebo nemajú koho,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA.

Podľa jeho slov problémom je, že v takýchto obciach, či sa tam nájde dobrý káder. „Starosta vyberá z určitého počtu a keď je obec, ktorá má 100 obyvateľov, tak vyberáte zo 100 obyvateľov starostu obce. A teraz, je to dobrý manažér z tých 100 obyvateľov, tak určite nájdete lepšieho manažéra, ktorý by mal mať schopnosť viesť tú obec z 5-tisíc obyvateľov ako hľadať ho niekde v obci zo stovky obyvateľov. Ešte nepadlo to rozhodnutie, len sa o tom povráva. Zatiaľ sa to hádže na samosprávy, aby teda my sme vymysleli nejaký model zlučovania obci, a to sa nestane,“ dodal Pernecký.

Podľa neho je to politické rozhodnutie asi najťažšie. „A jednak je to aj to územné. Viete, tie obce kvôli niečomu sa nazývajú. Horná, dolná, práva, ľavá. Spravte nejakú jednu obec z toho a nazvite ju nejak. Kto bude prvý v poradí, bude to podľa veľkosti, kto bol väčší. Toto budú problémy, ktoré nastanú,“ poukázal starosta Malých Levár.

Podľa jeho názoru bude problém aj, že z ktorej obce tu bude starosta, koľko poslancov bude mať tá obec, ak sa zlúči, a z akej obce tam koľko poslancov pôjde. „To je tá metodika, o ktorej ja vravím, že niekto to musí vymyslieť, niekto musí dať proste nejaký návrh a my sa k tomu môžeme vyjadrovať. Ale určite tie hriechy sa zase budú objavovať, že pán starosta je z tej a z tej obce a u nás sa kanalizácia ešte nerobila. Toto sú problémy veľké. Myslím si, že zlučovanie my sa nedožijeme. Ja sa nedožijem zlučovania,“ uviedol starosta malých Levár Adrian Pernecký.

