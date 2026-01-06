Staré Mesto bude pokračovať v investíciách do verejných priestranstiev, Bratislava aktívne renovuje aj dopravu

Bratislavskej mestskej časti Staré Mesto sa vlani podarilo zrealizovať viacero významných investičných a rozvojových projektov, najmä v oblasti verejného priestoru, dopravy a školstva. Pre SITA ich priblížila hovorkyňa Starého Mesta Veronika Gubková. Medzi najvýznamnejšie projekty minulého roka patrí rekonštrukcia Hlbokej cesty a Schillerových schodov, vrátane nových povrchov, vodozádržných opatrení a mobiliáru.
Investície do škôl a ciest
Ďalšími minuloročnými investíciami je rekonštrukcia malej a veľkej fontány na Hviezdoslavovom námestí, revitalizácia parčíka na Záhrebskej ulici a predpolia knižnice s novými hernými prvkami a parkletom, sanácia svahu na Šulekovej ulici, či pokračovanie historických rekonštrukcií v zóne Panenská – Konventná ulica, druhá časť.
Mestská časť vlani výrazne naštartovala aj rekonštrukcie ciest a chodníkov, konkrétne na uliciach Puškinova, Flöglova, Tabaková, Slávičie údolie, Horná, Šulekova, križovatka Novosvetská, Gajova, Dobrovičova, Chorvátska, Zrínskeho a Dobšinského.
Pokračovali aj investície do školských areálov – rekonštrukcia školského dvora na Základnej škole (ZŠ) Grösslingová a nové odborné priestory, kuchyňa a jedáleň na ZŠ Dubová či rekonštrukcia Seniorcentra na Podjavorinskej.
Rekonštrukcia Palárikovej ulice
„V roku 2026 plánujeme pokračovať v systematických investíciách do verejného priestoru, infraštruktúry, školstva a služieb pre obyvateľov,“ priblížila hovorkyňa.
Medzi hlavné plánované projekty patria nové detské ihrisko na Jakubovom námestí, zelené a umelecké nádvorie Pistoriho paláca, komplexná rekonštrukcia Kozej ulice s napojením na mestskú rekonštrukciu Palárikovej ulice či rekonštrukcia ulíc Strážnická a Sasinkova.
Ďalšími plánovanými projektmi v tomto roku sú zriadenie nového, bezbariérového klientskeho centra miestneho úradu, realizácia šiestich víťazných projektov participatívneho rozpočtu PaRo 2025, rozšírenie jedálne na ZŠ Grösslingová, rekonštrukcia ZŠ Vazovova vrátane školského dvora a zeleno-modrá rekonštrukcia Medickej záhrady a Hviezdoslavovho námestia.