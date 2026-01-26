Sťali ho za karikatúry. Francúzsko znovu otvára šokujúci proces, ktorý otriasol krajinou

Francúzsko znovu otvára jednu z najtemnejších rán modernej histórie. V Paríži sa v pondelok začal odvolací proces v prípade džihádistickej vraždy učiteľa Samuela Patyho, ktorého v roku 2020 brutálne sťal islamistický radikál pre to, že počas vyučovania žiakom rozprával o slobode prejavu a ukazoval im karikatúry proroka Mohameda.
Štyridsaťsedemročného Patyho, učiteľa dejepisu a geografie, zavraždili 16. októbra 2020 blízko školy v Conflans-Sainte-Honorine v parížskej metropolitnej oblasti, kde učil. Paty ukazoval karikatúry proroka Mohameda počas vyučovania o slobode prejavu a odvtedy čelil vyhrážkam. Svojim moslimským študentom pritom odporučil, aby odišli z triedy, ak si myslia, že by ich to mohlo uraziť. Otec jednej z jeho žiačok sa na učiteľa po spomenutom vyučovaní sťažoval a spustil proti nemu na internete nenávistnú kampaň.
Francúzska polícia začala po vražde učiteľa záťahy na podozrivých radikálov. Vraha identifikovali ako 18-ročného Abdullakha Anzorova, ktorého krátko po útoku zastrelila polícia. Anzorov sa narodil v Moskve a bol etnický Čečenec, do Francúzska prišiel s rodinou v roku 2008 ako utečenec.
Súd rieši tých, ktorí podľa prokuratúry vytvorili „klímu nenávisti“, ktorá k vražde viedla. Štyria muži, odsúdení v roku 2024 na tresty od 13 do 16 rokov, sa teraz snažia zvrátiť verdikt. Medzi nimi sú aj dvaja blízki priatelia vraha, ktorých súd uznal vinnými zo spoluúčasti, keďže mu údajne pomáhali s logistikou vrátane nákupu zbraní. Ďalší obžalovaní sa podieľali na online kampani proti učiteľovi.
Jednou z najkontroverznejších postáv je spomenutý otec školáčky. Práve jeho videá a príspevky na internete podľa súdu výrazne prispeli k vybičovaniu vášní. On aj islamistický aktivista Abdelhakim Sefrioui však tvrdia, že s vraždou nemali nič spoločné a ich obhajcovia hovoria o „prekrútení reality“.
Proces, ktorý potrvá do konca februára, opäť rozvíril vášnivú debatu o slobode prejavu, sekularizme a islamistickom extrémizme vo Francúzsku. Samuel Paty sa po smrti stal symbolom práva učiť bez strachu.