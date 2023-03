Srbsko poprelo dovážanie zbraní na Ukrajinu. Dačić uviedol, že nedodávajú vojenské vybavenie do akýmkoľvek spôsobom problematických krajín

Srbsko v piatok poprelo, že vyvážalo zbrane na Ukrajinu. Učinilo tak po tom, ako sa Rusko dožadovalo oficiálneho vysvetlenia správ, že balkánska krajina dodala Ukrajine tisíce rakiet.

Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačić uviedol, že od začiatku vojny na Ukrajine neboli zo Srbska vyvezené žiadne zbrane žiadnej zo strán „konfliktu“. „Môžem to povedať, pretože moje ministerstvo dáva povolenie na vývoz (zbraní). Srbsko nedodáva vojenské vybavenie do žiadnej krajiny, o ktorej si myslíme, že by bola akýmkoľvek spôsobom problematická,“ povedal Dačić.

Srbsko-ruské vzťahy

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová predtým vyjadrila „hlboké znepokojenie z týchto správ“, ktoré prvý raz minulý mesiac priniesli provládne ruské médiá. „Sledujeme tieto správy,“ uviedla Zacharovová vo vyhlásení, ktoré ruský rezort zahraničia na svoje internetovej stránke zverejnil vo štvrtok večer. Dodala, že možné vyzbrojovanie Ukrajiny predstavuje „vážnu otázku“ pre srbsko-ruské vzťahy.

Podľa správ médií srbská štátna zbrojárska firma predala zhruba 3 500 rakiet pre raketomety Grad. Tieto rakety boli údajne prepravené na Ukrajinu cez Turecko a Slovensko. Srbský minister obrany Miloš Vučević poprel, že by jeho krajina exportovala rakety na Ukrajinu, ale nevylúčil, že sa tam dostali cez tretiu krajinu.

Nárok na bývalú provinciu

„Ak súkromné firmy kupujú zbrane na trhoch tretích štátov a potom ich predajú iným firmám v iných krajinách, to nie je otázka pre Srbsko, to je medzinárodný obchod,“ uviedol.

Rusko podporuje nárok Srbska na jeho bývajú provinciu Kosovo, ktorá s podporou Západu v roku 2008 vyhlásila nezávislosť, a Srbsko odmietlo uvaliť sankcie proti Moskve pre inváziu Ruska na Ukrajinu.