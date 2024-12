Šramková sa nedočkala ocenenia Nováčik roka. Získala ho hráčka, ktorú trénuje Slovák

Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa dostala do užšieho výberu na ocenenia Nováčik roka podľa Ženskej tenisovej asociácie (WTA), ale prestížnu cenu nezískala.

Vyfúkla jej ju Novozélanďanka Lulu Sunová, zverenkyňa slovenského trénera Vladimíra Pláteníka.

Ďalšie dve finalistky boli Ruska Erika Andrejevová a Turkyňa Zeynep Sönmezová. Informoval o tom web WTA.

„Lulu Sunová sa ukázala ako prelomová hviezda roku 2024. V januári bola ešte mimo najlepšej dvojstovky rebríčka WTA, ale do konca roka vyletela na 40. miesto. Svoje ťaženie odštartovala tým, že sa na Australian Open prebojovala do hlavného turnaja. Neskôr vo Wimbledone spôsobila senzáciu výhrou nad hráčkou Top Ten Čeng Čchin-wen. Do štvrťfinále postúpila ako prvá Novozélanďanka v histórii a ešte ako kvalifikantka. Na sklonku roka sa prebojovala v Monterrey do prvého finále na okruhu WTA a v rebríčku sa posunula na 39. priečku,“ napísal web WTAtennis.com.

Skvelá sezóna

Pre porovnanie Šramková ukončila rok na 46. priečke singlového rebríčka WTA (a bola aj 43.), pričom ešte začiatkom septembra figurovala na 136. pozícii.

V septembri však šokovala tenisový svet ziskom titulu v thajskom Hua Hine, finálovou učasťou v Monastire a postupom do 3. kola na mamuťom turnaji v Pekingu.

Neskôr ešte pridala neúspešné finále v Ťiang-si a najmä skvelými výkonmi priviedla Slovenky až do finále na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej v Málage. Tam prvýkrát v kariére zdolala aj hráčku z najlepšej svetovej pätnástky rebríčka Danielle Collinsovú.