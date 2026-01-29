Brusel sprísni vízový režim a chce urýchliť deportácie migrantov

Európska únia (EÚ) predstavila vo štvrtok plány na reformu svojho vízového systému a sprísnenie deportácií v rámci novej päťročnej migračnej stratégie. Dokument potvrdzuje tvrdší prístup Bruselu k jednej z najcitlivejších politických tém v členských štátoch Únie.
Podľa údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) klesol počet nelegálnych príchodov do 27-členného bloku v roku 2025 o viac než štvrtinu. Politický tlak na ďalšie opatrenia však podľa Európskej komisie pretrváva.
Jasné priority
„Priorita je jasná: znížiť počet nelegálnych príchodov a udržať ich na nízkej úrovni,“ vyhlásil eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner. Stratégia podľa neho kladie osobitný dôraz na zvýšenie počtu návratov neúspešných žiadateľov o azyl.
Brunner upozornil, že zneužívanie azylového systému podkopáva dôveru verejnosti. „Zneužívanie dáva migrácii zlú povesť – oslabuje dôveru verejnosti a v konečnom dôsledku nás pripravuje o schopnosť poskytovať ochranu tým, ktorí ju skutočne potrebujú, a zároveň narúša naše úsilie prilákať talenty,“ uviedol.
Posun doprava
Európsky parlament v súčasnosti posudzuje návrh Európskej komisie (EK), ktorý by umožnil zriadenie tzv. návratových centier mimo územia EÚ. Tento návrh, ktorý ľudskoprávne organizácie dlhodobo kritizujú, počíta aj s prísnejšími sankciami voči migrantom, ktorí odmietnu opustiť územie Únie, vrátane dlhších období zadržiavania.
Vlády členských štátov čelia rastúcemu tlaku verejnosti, ktorá je čoraz kritickejšia k migrácii. Tento vývoj podľa analytikov prispel k posunu politickej nálady doprava naprieč Európskou úniou a núti lídrov prijímať tvrdšie opatrenia v oblasti migračnej politiky.