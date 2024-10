Spríjemnite si jeseň s výletným programom pre dvojice v Košiciach

Vychutnajte si jesenné farby v meste dosýta a naplánujte si výlet pre zamilované dvojice podľa nasledujúceho itinerára. Priblížime vám možnosti, ako sa zamilovať do Košíc počas romantického víkendu a zároveň spoznať mesto i jeho dejiny či súčasné dianie do hĺbky. Kam by ste sa so svojou polovičkou mali rozhodne vybrať počas nasledujúcej návštevy?

Legendárne stálice

Žiadna návšteva Košíc sa nezaobíde bez prehliadky najväčšej katedrály na Slovensku a absolútneho centra historického starého mesta. Preniknite do tajov a pikošiek gotického Dómu svätej Alžbety, ktorý sa pýši slávnou Žigmundovou vežou, pamiatkou na stredoveký zázrak Kristovej krvi, hrobkou Františka II. Rákocziho či impozantným oltárom. Rezervujte si prehliadku, vyšplhajte sa po točitom schodisku do výšin severnej veže, alebo si prezrite chrlič opitej ženy.

Svoju historickú prehliadku spojte aj s obdivovaním Urbanovej veže, zvonice zasvätenej patrónovi vinohradníkov, či Kostolu svätého Michala, kde sa dnes konajú mnohé svadby – možno sa vám tu skučeravia myšlienky!

História v podzemí

Navštívte košické stredoveké katakomby, ktoré sa celé stáročia schovávali pod úrovňou mesta. Dnešné Podzemné archeologické múzeum Dolná brána Košice vám predstaví príbeh stredovekého mesta s opevnením z 13. storočia i jeho náhodné nájdenie počas výkopových prác pri rekonštrukcii Hlavnej ulice v rokoch 1995–1996. Nájdete tu zvyšky Arpádovskej hradby, Luxemburskej veže, kamennej kanalizácie, Korvínovského barbakánu či Betlenovho bastiónu.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Umelecká tvár mesta

Umenie a kultúra sú v Košiciach neodmysliteľnou súčasťou historického príbehu mesta i súčasných aktivít. Zistite o tejto stránke mesta viac vo dvojici – najlepšiu príležitosť máte v Múzeu Vojtecha Löfflera, kde si môžete obdivovať stálu expozíciu s počtom vyše 2000 exponátov zo zbierky samotného majstra Löfflera. Múzeum tiež predstavuje príležitosť prezrieť si umelecké diela od súčasných mladých umelcov počas pravidelných výstav i zaujímavý hudobný program. Umelecky naladeným dvojiciam odporúčame aj Večernú kresbu – workshop, na ktorom si v pokoji môžete vyskúšať kresebné techniky pod dohľadom profesionálneho odborníka.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Únik do 60 minút

Zabavte sa s vaším partnerom/vašou partnerkou s hľadaním riešení mnohých hádanok a rébusov v únikových izbách TheRooms, ktoré nájdete roztrúsené v celom historickom centre. Únikové izby sú navyše tematické, a preto vám sprostredkujú zážitok z vášho obľúbeného príbehu, ako napríklad Piráti z Karibiku, Harry Potter, Avatar, Pán prsteňov, Sherlock Holmes, Tutanchamon, Jig Saw, Krajina zázrakov či Útek z väzenia. A vedeli ste o tom, že TheRooms sú najväčšou sieťou escape rooms na Slovensku? Neváhajte, zažite ich vo dvojici a zapamätajte si ich navždy!

Prichádzate do Košíc na pánsku alebo dámsku jazdu? Prezrite si naše články a naplánujte si výlet na jednotku!

Pánska jazda v Košiciach: objavte mesto nevídaných možností

Neopakovateľné momenty na dámskej jazde v jesenných Košiciach

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Raňajky s chlpáčikmi

Nechajte sa úplne opantať huňatými zvieratkami, ktoré si zamilujete na prvý pohľad – vitajte v AlpaCafé, kde máte úžasnú šancu priblížiť sa alpakám úplne zblízka. Prechádzajte sa, hrajte, zabavte pri malom občerstvení – alpaky Lima, Coco, Diego a Luna si vás obľúbia rozhodne hneď v prvom momente. Pre dvojice obzvlášť odporúčame raňajky s alpakami so špeciálnym raňajkovým menu. Taktiež máte na výber aktivitu Double Date s večernou prechádzkou a venčením, pohárom vína a lahodnými antipasti pre dvoch z čerstvých talianskych delikates.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Obed s maďarským literátom

Dosť bolo objavovania – vyberte sa za gastronómiou, ktorá nesmie chýbať na žiadnom romantickom výlete! Zájdite si za gastronomickými pôžitkami do nedávno otvoreného Márai Bistra na Hlavnej ulici, priamo pred pôsobivou katedrálou, Dómom svätej Alžbety. Bistro je inšpirované príbehom a životom najslávnejšieho spisovateľa z Košíc, ktorého knihy boli preložené do mnohých jazykov z celého sveta.

Spoznajte život a dielo Sándora Máraia i jeho rodiny a ochutnajte menu, ako napríklad studenú melónovú polievku, maďarské zeleninové lečo s klobásou z mangalice, Márai hamburger, hermelín zapečený v orechovej strúhanke či jablkové tiramisu.

Ak vás láka spoznať príbeh Sándora Máraia bližšie, navštívte tiež Pamätnú výstavu Sándora Máraia na Mäsiarskej ulici v jeho niekdajšom dome, kde sa na pútavej výstave dozviete viac o autorovom živote v Košiciach, Budapešti, jeho rodine i etape v exile.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Hra nezávislého divadla

Nazrite do divadelného diania na doskách, ktoré znamenajú svet a strávte romantický večer ponorením sa do často pálčivých tém z dielne nezávislého Divadla Na Peróne. Jeho čarovné priestory nájdete na Zvonárskej ulici, kde si môžete pred divadelným predstavením posedieť a poklábosiť pri pohári výberového vína alebo chutnej zelenej matche. Aktuálne hry, ktoré si môžete rezervovať do svojho diára, sú Smutná správa zo smutnej krajiny či Naslepo. Pre viac tradičnejší prístup a odľahčené témy odporúčame Mestské divadlo Košice.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Ľudová ručná tvorba

Zabavte sa s vaším milovaným/vašou milovanou a vytvorte spolu, vlastnoručne, niečo skutočne výnimočné! Zastavte sa pri výlete do Košíc do centra ÚĽUV – Ústredia ľudovej umeleckej výroby na Mäsiarskej ulici, kde si pohotovo môžete rezervovať workshop a priučiť sa remeslu – vyberte si z bohatej ponuky, ako napríklad základy drevorezby, modelovanie keramiky, pletenie z prútia, plstenie či menej poznané tenkostáčané šúpolie, základy paličkovania čipiek, šesťdierovú píšťalku, drevené lyžice či dlabaný riad. Súčasťou folklórneho centra je aj Galéria ÚĽUV, kde si prezriete tematické výstavy tradičného remesla či predajňa ľudových umeleckých výrobkov.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Pracujte vo dvojici

Ak ste sa počas vášho výletu ocitli v pozícii, ktorá si vyžaduje pracovné stretnutie alebo priestor pre sústredenie sa, vyberte sa do špeciálneho priestoru Fabrika 48. Ochutnajte lahodné menu v autentickom Bakoš Bistro, ktoré vedie rovnomenný šéfkuchár z Košíc, prezrite si showroom, zasadacie priestory, alebo pracujte vo dvojici nad vašimi projektmi v príjemnom coworkingu. Fabriku48 nájdete vzdialenú približne 15 minút chôdze z historického centra smerom na Južnú triedu.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Naladení na romantiku? Prezrite si ďalšie tipy na program na www.visitkosice.org, a objavujte Košice!

