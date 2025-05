Správna žaloba prokurátora v posudzovaných podnetoch týkajúcich sa Rady FPU nebude podaná

V posudzovaných podnetoch týkajúcich sa Rady Fondu na podporu umenia (FPU) nebude využité oprávnenie vo forme podania správnej žaloby prokurátora. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová. Ako doplnila, nie sú na to splnené všetky podmienky, ktoré predpokladá zákon o prokuratúre.

Podklady neboli predložené

Prípad sa týka dvoch protestov, ktoré 1. apríla 2025 podala prokuratúra proti opatreniam ministerky kultúry Slovenskej republiky o vymenovaní dvoch členov Rady FPU. Protesty sa týkali toho, že neboli predložené podklady vyžadované zákonom o FPU, ktoré by u dotknutých členov Rady preukazovali splnenie podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu.

V dôsledku toho nemalo byť pri ich vymenovaní zákonným spôsobom objektívne preukázané splnenie všetkých podmienok na vymenovanie do funkcie.

„Ministerka kultúry rozhodnutiami zo dňa 7. mája 2025 nevyhovela podaným protestom prokurátora s poukazom na skutočnosť, že u uvedených kandidátov na členov Rady fondu na podporu umenia považovala podmienku odbornej praxe v trvaní najmenej piatich rokov v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu za splnenú,“ uviedla Drobová.

Hovorkyňa GP SR doplnila, že v čase konania o predmetných protestoch prokurátora boli vo vzťahu k obom členom Rady FPU doplnené potrebné podklady, ktoré preukázali, že tieto osoby už v čase vymenovania za členov Rady FPU danú podmienku odbornej praxe spĺňali.

Preukázali splnenie podmienky

„V danej súvislosti platí, že ak určitá prax spadá do oblasti, ktorá sa dotýka spoločenských vzťahov v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu, prokurátor nie je oprávnený skúmať otázku kvality a odbornosti jednotlivého kandidáta, resp. či uvedená prax je dostatočná podľa predstáv konkrétnych subjektov. V prípade rozhodovania ministerky kultúry Slovenskej republiky pri posudzovaní splnenia uvedenej podmienky ide o určitú mieru správnej úvahy, pričom zákon neurčuje dodatočné podmienky viažuce sa k uvedenej praxi,“ dodala Drobová s tým, že správna obžaloba prokurátora by v týchto prípadoch nebola účelná, keďže orgán verejnej správy dodatočne v konaní o protestoch prokurátora odstránil namietanú nezákonnosť a preukázal splnenie podmienky odbornej praxe.

GP SR pred niekoľkými týždňami vyhovela platforme Otvorená Kultúra! a vzniesla protest proti vymenovaniu Petra Grutku a Adriany Tomičovej za členov Rady FPU. Ako informoval advokát Michal Lipták, ktorý spolupracuje s platformou Otvorená Kultúra!, 28. januára podali podnet na GP SR, aby preverila menovanie Grutku a 18. februára podali podnet, aby preverila menovanie Tomičovej.

„Oba podnety vybavil pridelený prokurátor Generálnej prokuratúry SR tak, že im vyhovel a na ich základe podal dňa 1. apríla dva protesty proti opatreniam ministerky kultúry, ktorými ich menovala za členov Rady FPU,“ uviedol.

Šimkovičová bola prekvapená

Od 1. apríla plynulo ministerke Šimkovičovej 30 dní na to, aby sa s týmito podnetmi vysporiadala. Mohla im alebo vyhovieť a oboch menovaných členov Rady FPU odvolať z funkcie, alebo generálnej prokuratúre oznámiť, že protestom nevyhovie.

„Následne má prokurátor možnosť do dvoch mesiacov podať správnu žalobu na správnom súde v Bratislave a v takom prípade bude ministerka kultúry musieť obhájiť svoje menovanie pred súdom,“ objasnil vtedy Lipták. Ako uviedla Otvorená Kultúra!, Grutkovi i Tomičovej má chýbať zákonom o FPU požadovaná odbornú prax v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu v trvaní minimálne päť rokov.

Ministerka Šimkovičová na to reagovala tým, že list od generálneho prokurátora bol pre ňu veľkým prekvapením. „Pátrali sme na ministerstve kultúry, či sa vôbec niečo také v histórii udialo a išli sme do histórie desiatich rokov. Nič podobné sa v histórii neudialo. Ak by niekto nespĺňal požiadavky, tak by nebol menovaný do funkcie,“ uviedla v polovici apríla na tlačovej konferencii.

Grutka údajne chránili

Dodala, že majú všetko k dispozícii, no protest GP SR bol podľa nej prekvapením, keďže za desať rokov sa niečo také nestalo. Zdôraznila, že na to budú reagovať. „Môžeme sa aj súdiť,“ pripustila a pripomenula, že v súčasnosti majú dve možnosti. Jednou z nich je odvolanie, a tou druhou súd.

„A keďže máme všetky náležité požiadavky splnené na sto percent, tak sa budeme súdiť,“ uviedla. Na otázku, prečo nezverejnia Grutkov životopis, ak majú splnené všetky požiadavky, ministerka odpovedala, že „chránime toho človeka“.