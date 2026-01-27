SPP podal dovolanie vo veci Duckého zmeniek, majetok spoločnosti je tak chránený pred exekúciou

Ide o reakciu spoločnosti na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 12. januára 2026.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
SPP: Sídlo spoločnosti
Logo spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) na administratívnej budove SPP Bratislave. Bratislava, 15. november 2024. Foto: SITA/Milan Illík
Slovenský plynárenský priemysel (SPP) podal v sobotu 24. januára dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok vo veci podvodných tzv. Duckého zmeniek. Keďže dovolanie má v tomto prípade automaticky odkladný účinok, cyperská schránková spoločnosť nemôže podľa plynárenskej spoločnosti postihnúť majetok podniku exekúciou.

Majetok SPP a teda aj Slovenskej republiky nie je ohrozený,“ uvádza v stanovisku Slovenský plynárenský priemysel. Ide o reakciu spoločnosti na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 12. januára 2026 vo veci tzv. Duckého zmeniek, ktorý zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech SPP.

Spoločnosť si bude aj naďalej chrániť svoje práva a záujmy pred príslušnými súdmi a štátnymi orgánmi a ďalšie kroky spoločnosti v tejto veci budú pokračovať,“ informuje podnik.

SPP trvá na svojom dlhodobom stanovisku, že všetky tzv. Duckého zmenky boli vydané podvodne a v rozpore so zákonom a všetky sú neplatné bez výnimky. Zatiaľ spoločnosť nezaviazali uhradiť žiaden nárok z tzv. Duckého zmeniek. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech SPP.

Firmy a inštitúcie: NS Najvyšší súd SRSPP Slovenský plynárenský priemysel
Okruhy tém: Duckého zmenky
