SPP podal dovolanie vo veci Duckého zmeniek, majetok spoločnosti je tak chránený pred exekúciou

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) podal v sobotu 24. januára dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok vo veci podvodných tzv. Duckého zmeniek. Keďže dovolanie má v tomto prípade automaticky odkladný účinok, cyperská schránková spoločnosť nemôže podľa plynárenskej spoločnosti postihnúť majetok podniku exekúciou.
„Majetok SPP a teda aj Slovenskej republiky nie je ohrozený,“ uvádza v stanovisku Slovenský plynárenský priemysel. Ide o reakciu spoločnosti na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 12. januára 2026 vo veci tzv. Duckého zmeniek, ktorý zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech SPP.
SPP musí vyplatiť Duckého zmenky za 350 miliónov českých korún, voči škandalóznemu rozhodnutiu podá dovolanie
„Spoločnosť si bude aj naďalej chrániť svoje práva a záujmy pred príslušnými súdmi a štátnymi orgánmi a ďalšie kroky spoločnosti v tejto veci budú pokračovať,“ informuje podnik.
SPP trvá na svojom dlhodobom stanovisku, že všetky tzv. Duckého zmenky boli vydané podvodne a v rozpore so zákonom a všetky sú neplatné bez výnimky. Zatiaľ spoločnosť nezaviazali uhradiť žiaden nárok z tzv. Duckého zmeniek. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech SPP.