Športovým strelcom sa so zbraňami slovenskej výroby darí, na tohtoročných majstrovstvách získali 17 medailových umiestnení – VIDEO

Na tohtoročných majstrovstvách sveta v športovej streľbe získali strelci 17 medailových umiestnení so zbraňou slovenskej výroby Stribog. V rozhovore Štúdiu SITA to uviedol konštruktér, majiteľ a riaditeľ zbrojárskej továrne Grand PowerJaroslav Kuracina.
Zbraň z dielne Kuracinovej továrne zaujala aj amerických strelcov. „Američan, ktorý bol súčasťou reprezentácie USA, sa prišiel pozrieť, kde sa robia Stribogy. Bol prekvapený. Povedal, že najlacnejšia zbraň americkej reprezentácie stála šesťtisíc dolárov. A potom prišli Slováci a deklasovali ich so Stribogom za 1 500 eur,“ povedal Kuracina.
Začiatky Grand Power v športovej streľbe
Grand Power je teda stále aktívne prítomná aj v športovom segmente. Kuracina spresnil, že na samotnom začiatku jeho podnikania stál práve zámer vyrábať pištole pre športových strelcov.
„To bol prvotný biznis plán. Ako konštruktér som si nakreslil pištoľ a začal som hľadať možnosť jej realizácie. Ponúkol som to do Považských strojární, ktoré v tej dobe ešte existovali,“ priblížil Kuracina svoje začiatky. V tú dobu bol vojakom z povolania, ktorý si nakreslil pištoľ, ktorú mal v predstavách a chcel ju mať.
Išlo o pištoľ, ktorá je dnes známa ako K100. „Kolegovia sa mi smiali, že som ako Picasso, že maľujem abstraktné umenie,“ doplnil Kuracina s tým, že vtom čase sa do Banskej Bystrice presťahoval Úrad priemyselného vlastníctva, a teda patentový úrad.
„Môj priamy nadriadený do mňa rypol, že keď si myslím, že je to také nové, mám si to dať patentovať. Kým moji rovesníci naháňali mladé dievčatá, tak ja som vysedával na patentovom úrade v knižnici a študoval som patentové spisy. Napokon som patentovú prihlášku v roku 1994 podal,“ uviedol konštruktér.
Zrodenie modelu K100
Jeho predstavu na tú dobu zrealizoval jediný podnik, ktorý sa tomu venoval, a to Považské strojárne, odkiaľ súčasne vyšiel aj prvý funkčný vzor zbrane. Následne však prišla privatizácia. Kuracina skúsil aj Zbrojovku Brno, tá však išla tiež privatizačnou cestou. V roku 2000 sa tak konštruktér vydal vlastnou cestou.
Začiatky boli podľa jeho slov náročné, no v roku 2005 na majstrovstvách sveta v športovej streľbe na Bali slovenské družstvo s pištoľami K100 vyhrali zlatú medailu. Kuracina spresnil, že prototyp zbrane niesol pôvodne názov K1, a teda podľa začiatočného písmena mena konštruktéra.
„Pištoľ sa tak volala, kým to bol to prototyp, ktorý sa snažil predrať k životu v Považských strojárňach. Keď som odtiaľ odišiel, musel som si všetko namaľovať, nakresliť, narysovať od nuly, pretože zo strojární som si neodniesol nič, len vedomosti. S tým, čo som mal v hlave, som nakreslil novú zbraň,“ vysvetlil Kuracina s tým, že už sa teda nemohla volať K1.
Dal jej nové meno, K100. Podľa konštruktéra sa dá názov zbrane vnímať dvojako. Vtipná interpretácia je, že ide o skratku konštruktérovho priezviska, ktorý vážil v čase vzniku zbrane 100 kilogramov. Názov zbrane však konštruktér interpretuje aj ako kilo 100, keďže cieľom bolo, aby mala zbraň životnosť 100 tisíc výstrelov.