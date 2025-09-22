Spoločnosť ZKW Krušovce bude namiesto prepúšťania prijímať nových zamestnancov, informoval minister Tomáš

Spoločnosť ZKW Krušovce nakoniec neplánuje hromadné prepúšťanie, ako to pôvodne plánovala. Ako informoval minister práce Erik Tomáš, fabrika plánuje do konca roka prijať 150 až 200 nových zamestnancov.
„Naďalej sa tešíme z historicky najnižšej nezamestnanosti na Slovensku,“ uviedol minister Tomáš. V máji tohto roku opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom informovala, že spoločnosť ZKW Krušovce plánuje hromadné prepúšťanie. Dôvodom mali byť kroky vlády, najmä čo sa týka konsolidácie verejných financií.
„Najmä tá zbabraná konsolidácia je súčasťou toho problému a súčasťou toho, prečo na Slovensku nielen táto fabrika ale aj iné dnes prepúšťajú a ľudia prichádzajú o zamestnanie,“ povedal vtedy šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Už vtedy minister Tomáš a samotná fabrika reagovali, že hromadné prepúšťanie je pre nedostatok objednávok. „Napokon sa žiadne hromadné prepúšťanie v tejto fabrike nekoná,“ konštatoval Tomáš.