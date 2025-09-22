Rast nezamestnanosti sa v lete zastavil. Analytici predpovedajú, čo nás čaká nasledujúce mesiace

Rast nezamestnanosti sa v lete zastavil. V auguste dokonca miera nezamestnanosti na sezónne očistenej báze ľahko klesla, po štyroch mesiacoch nepretržitého rastu. Za lepšími augustovými číslami je potrebné hľadať najmä nižší prílev nových nezamestnaných do evidencie úradov práce.
Ich počet sa po o čistení o tradičné sezónne efekty znížil jemne pod priemer minulého roka (o 0,2 %) i pod priemer prvých siedmych mesiacov tohto roka (-1,6 %). Letné mesiace sú však už tradičné spojené s útlmom v ekonomike i na trhu práce. Tento pozitívny trend preto musia potvrdiť aj nasledujúce mesiace. Uviedol to v komentári analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.
Stabilizácia trhu práce je krehká
Miera disponibilnej nezamestnanosti počítaná ako podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v auguste klesla o 0,03 pb. a opäť tak jemne zostúpila pod 5 % hranicu – na 4,99 % (139-tisíc). Podobný pokles zaznamenala aj po očistení o tradičné sezónne efekty – klesla o 0,02 pb. na 4,98 %.
Trh práce sa síce v posledných dvoch mesiacoch stabilizoval a rast nezamestnanosti zastavil, návrat k trendu trvalého pozvoľného poklesu nezamestnanosti zatiaľ nevidíme. Miera disponibilnej nezamestnanosti sa tak i v auguste pohybovala blízko minuloročných úrovni, resp. len jemne pod.
Vysoká zásoba voľných pracovných miest v ekonomike by i v nasledujúcich mesiacoch mala tlmiť tlak na rast miery nezamestnanosti a mohla by uľahčiť i zamestnávanie absolventov stredných škôl, ktorí ďalej nepokračujú v štúdiu. Počet voľných pracovných miest sa v auguste zvýšil o ďalších 700 na nové historické maximum 107,5 tisíc. Po očistení o sezónne faktory bol nárast voľných pracovných miest predsa len miernejší – o necelých 300 (resp. 0,3%), avšak stále môžeme hovoriť o posune na historické maximum.
Analytici upozorňujú na riziká
„Rastúca, hoci spomaľujúca, ekonomika bude pravdepodobne i v nasledujúcich mesiacoch posielať nové požiadavky na zamestnancov. Už prvá polovica roka ale naznačovala návrat dvojrýchlostného charakteru domáceho trhu práce. Viaceré ohlásené hromadné prepúšťania v poslednom období tento dvojrýchlostný charakter pravdepodobne ešte viac zvýraznia. Na napätom trhu práce s rekordným počtom neobsadených pracovných miest by však nárast nezamestnanosti mohol byť len dočasný a trh práce by mohol byť schopný nových nezamestnaných pomerne rýchlo absorbovať,“ informuje Koršňák.
„Rizikom je najmä nesúlad medzi novou ponukou a existujúcim dopytom po pracovnej sile, či už regionálny, tak kvalifikačný. Predpokladáme, že miera nezamestnanosti by teda v najbližších mesiacoch mohla ešte jemne vzrásť (nie o viac ako pol percentuálneho bodu), pričom mála časť tohto nárastu by mohla pretrvať a trvalo vychýliť mieru nezamestnanosti nad jarné historické minimá. Nerovnováha na trhu práce sa pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch. Práve naopak, starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie ju budú ďalej zvýrazňovať,“ uzavrel komentár Ľubomír Koršňák.
Minister poukázal na pozitívne signály
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš pri oznamovaní augustových čísel nezamestnanosti poukázal na mierny pokles podielu disponibilných nezamestnaných v produktívnom veku na nezamestnaných v produktívnom veku. Tento základný údaj podľa ministra Tomáša klesol na 3,85 %.
Rovnako je podľa ministrových slov dobré, že už ôsmy mesiac v rade klesá počet dlhodobo nezamestnaných. Treťou dobrou správou podľa ministra je, že v auguste už na Slovensku nie je ani jeden okres, kde by bola miera nezamestnanosti vyššia ako 10 %.
Analytik Národnej banky Slovenska Michal Doliak uviedol, že nezamestnaných pribudlo už piaty mesiac po sebe. V štatistikách sa podľa jeho slov ukazuje vplyv hromadných prepúšťaní, ktoré za štyri mesiace rozšírili ich rady o takmer 600 osôb. Celkovo bol prílev na úrady práce z predchádzajúceho zamestnania nižší vo všetkých sektoroch s výnimkou dopravy a skladovania.
„Napriek zložitej situácii na trhu práce sa úradom práce darí úspešne umiestňovať uchádzačov do zamestnania. V auguste pokračoval aj výrazný nárast zamestnaných cudzincov, ktorý sa nespomalil ani počas leta,“ zhodnotil augustové dáta analytík Doliak.