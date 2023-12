Spoločnosť MEDDI hub získala prestížne ocenenie za inováciu

Spoločnosť MEDDI hub, ktorá stojí za vývojom telemedicínskej aplikácie MEDDI app, získala v rámci cien Prevencionar 2023 cenu za inováciu. Ocenenia sa udeľovali v rámci Svetového kongresu Empresas Saludables, ktorý sa zaoberá zdravím a zdravým životným štýlom zamestnancov a ktorý sa v polovici novembra konal v ekvádorskom Quite.

Porota zložená z odborníkov na pracovnú medicínu vybrala MEDDI hub ako výhercu na základe vypracovaného projektu „Transformácia prevencie v pracovnom prostredí: Inovácia a rola telemedicíny.“ Ten mapuje možnosti, ktoré telemedicína ponúka spoločnostiam v oblasti starostlivosti o zdravie svojich zamestnancov a aktívnej prevencie niektorých ochorení, ako napr. diabetes. „Zdravá firma nemôže existovať bez zdravých zamestnancov, a preto je naším cieľom ponúknuť spoločnostiam inovatívne spôsoby, ako byť v tejto oblasti aktívny,“ hovorí Jiří Pecina, zakladateľ a majiteľ spoločnosti MEDDI hub. „Jednou z možností, ktorá sa ponúka, je predplatenie telemedicínskej služby lekára na telefóne 24/7. Využívanie takejto služby má nielen pozitívny vplyv na zdravie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ale premieta sa aj do celkového výkonu spoločnosti. Telemedicína totiž šetrí čas zamestnancov, ktorý by inak strávili v čakárňach či ordináciách lekárov, ale aj reálne znižuje náklady zamestnávateľov. Podľa štúdií je dokázané, že telemedicína dokáže ušetriť až 30 percent času, ktorý by zamestnanci inak strávili u lekára,“ dodáva.

V mnohých krajinách sveta si telemedicína postupne vydobýva svoje nezastupiteľné miesto medzi žiadanými pracovnými výhodami. Vďaka moderným technológiám zaisťuje rýchlu, spoľahlivú a dostupnú zdravotnú starostlivosť priamo na pracovisku alebo kdekoľvek inde. Lekár môže pacienta vypočuť, odporučiť vhodný liečebný postup, vystaviť eRecept či žiadanky na vyšetrenie, vysvetliť laboratórne výsledky vyšetrenia alebo poradiť s voľbou vhodného špecialistu. Zamestnancom sa tak dostane okamžité a komplexné riešenie zdravotných problémov bez nutnosti fyzickej návštevy lekára. Samozrejme môžu nastať aj také situácie, keď lekár vyhodnotí, že bezprostredné vyšetrenie je absolútne nevyhnutné – potom bude zamestnanec aspoň vedieť, že cesta k lekárovi nebude cestou zbytočnou.

Spoločosť MEDDI hub v súčasnej dobe ponúka svoje služby nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj práve v krajinách Latinskej Ameriky, medzi ktoré patrí Ekvádor, Kolumbia, Peru alebo Mexiko. V Slovenskej republike jej aplikáciu MEDDI app využívajú pre svojich zamestnancov alebo klientov napríklad firmy VISA, DHL, Holiday Inn, BMW Motorrad a pre svojich poistencov VŠZP.

