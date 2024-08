Spoločnosť Henkel Slovensko má novú finančnú riaditeľku, je ňou Lucilene Oliveira

Do vedenia spoločnosti Henkel Slovensko nastúpila 1. augusta 2024 nová finančná riaditeľka Lucilene Oliveira. Nahrádza tak Martina Eggera, ktorý sa v spoločnosti posúva na pozíciu Head of Regional Steering Europe and Strategy Office Regional Finance. Lucilene Oliveira v spoločnosti Henkel pracuje od roku 2014 a v minulosti pôsobila na kľúčových finančných a obchodných pozíciách vo viacerých krajinách sveta.

Lucilene Oliveira bude z pozície Head of Finance zodpovedná za všetky finančné procesy spoločnosti, akými sú OTC, kontroling, účtovníctvo či dane. Zároveň povedie finančný tím, ktorý tvorí 25 zamestnancov. „Mojou víziou je pokračovať v budovaní silného a dobre riadeného finančného tímu, ktorý podporuje neustály rast podnikania a zároveň zabezpečuje súlad s predpismi. Chcem ho ďalej rozvíjať a motivovať k vzdelávaniu a profesionálnemu rozvoju, aby v ňom pracovali zanietení a zruční zamestnanci. Na začiatku ma však čaká vyhodnotenie konkrétnych výziev a príležitosti regiónu, aby som sa mohla na mieru prispôsobiť jeho potrebám,“ uvádza Lucilene Oliveira. V regióne už pôsobila v rokoch 2018 – 2022, pričom spoločnosti Henkel Slovensko pripisuje vďaka sídlu najväčšej expertnej pobočky Global Business Solutions+ kľúčovú úlohu v celosvetovom úspechu a stratégii spoločnosti. „Talentovaní zamestnanci v tomto regióne uľahčujú procesy, zavádzajú inovácie a poskytujú kvalitnú podporu vo všetkých biznisových jednotkách. Vďaka tomu Henkel zostáva konkurencieschopný a efektívne dosahuje svoje globálne ciele,“ dodáva.

Lucilene Oliveira pôsobila v spoločnosti Henkel Slovensko v rokoch 2018 – 2022 a v centre GBS+ riadila finančné procesy. Foto: Henkel Slovensko

Lucilene Oliveira, pôvodom z Brazílie, do spoločnosti Henkel nastúpila v roku 2014 a v brazílskom meste São Paulo pôsobila na pozíciách Senior Tax Specialist (2014 – 2015), Tax Manager (2015 – 2016), Accounting Manager (2016 – 2017) a Head of Financial Accounting (2017 – 2018). Následne sa presunula na Slovensko a počas štyroch rokov riadila v centre GBS+ Bratislava finančné, daňové a účtovnícke procesy. „Keď sa pozriem späť na svoju kariéru, kde som začala a kam som sa dostala teraz, bola to neuveriteľne dynamická cesta. Som rada, že spoločnosť Henkel verila môjmu potenciálu – nielen na základe mojej predošlej praxe, ale aj vôli dosiahnuť niečo v budúcnosti, a to aj bez rozsiahlych skúseností s vedením takého veľkého oddelenia,“ vysvetľuje Lucilene Oliveira v súvislosti s pozíciou Global Head of Strategic Pricing, na ktorej v spoločnosti Henkel pôsobila v rokoch 2022 – 2024 v nemeckom Düsseldorfe. Jej úlohou bola okrem dohliadania na globálny tím odborníkov na cenotvorbu aj podpora strategických rozhodnutí, určovanie pozicioningu produktov na trhu či zvyšovanie angažovanosti partnerov a transparentnosti o cenách. „Šestnásť rokov v brandži ma naučilo, že ak človeku nechýba vášeň a vôľa niečo zmeniť, môže dokázať čokoľvek. Tento postoj chcem priniesť aj do organizácie,“ priznáva.

Nová finančná riaditeľka nahrádza Martina Eggera

Lucilene Oliveira nahradila na pozícii Head of Finance Martina Eggera, ktorý na nej pôsobil od roku 2017. Zo spoločnosti Henkel však neodchádza, ale posúva sa na regionálnu pozíciu Head of Regional Steering Europe and Strategy Office Regional Finance, pričom pracovať bude z Viedne. Ako uviedla Lucilene Oliveira, výsledkom vedenia bývalého finančného riaditeľa je stabilný a profesionálny tím odborníkov, ktorí sú súčasťou finančného oddelenia spoločnosti Henkel Slovensko. „Martin Egger vybudoval silného tímového ducha a skvelé prepojenie s biznisom. Pevne verím, že sa mi podarí udržať toto pozitívne nastavenie a ďalej ho rozvíjať,“ uzatvára Lucilene Oliveira.

