Spoločnosť Eset odmietla tvrdenia Kamenického o počítaní hlasov vo voľbách, pre podobné výroky už podala žalobu na Blahu či Harabina

Spoločnosť Eset sa ohradila voči slovám poslanca Národnej rady SR a podpredsedu Smeru-SD Ladislava Kamenického o tom, že spočítava hlasy vo voľbách na Slovensku a že čísla z volieb sa dostávajú do systému Eset. Kamenický sa tak vyjadril vo štvrtok v diskusnej relácii televízie JOJ Na hrane.

Podobné výroky na spoločnosť

„S blížiacimi sa predčasnými voľbami sme podobné výroky na adresu spoločnosti Eset o sčítavaní či manipulácii volieb zaznamenali aj od iných politikov. Tieto tvrdenia sú úplne nezmysly, ktoré nemajú s realitou nič spoločné,“ uviedla spoločnosť vo svojom stanovisku.

Zdôrazňuje, že hlasy vo voľbách nespočítava a dáta súvisiace s voľbami nijakým spôsobom nevstupujú do systémov Eset.

„Sú to zjavné klamstvá. Štatistický úrad Slovenskej republiky dokonca nepoužíva žiadny softvér, systém či bezpečnostný produkt spoločnosti Eset, a tak ani pri najväčšej konšpirácii nemôžeme mať prístup k údajom súvisiacim s voľbami,“ konštatuje IT a softvérová spoločnosť.

Manipulovanie a strašenie

Eset ďalej vo svojom stanovisku tvrdí, že ak by politikom skutočne záležalo na nespochybniteľnosti volieb, a nie na manipulovaní a strašení verejnosti, túto otázku by riešili so štátnymi inštitúciami.

„Takúto iniciatívu však nevidíme, pretože si v skutočnosti nemyslia, že voľby budú zmanipulované,“ poukazuje. Naratív o manipulácii volieb vytvorili podľa Esetu niektorí politici, ktorí dlhodobo pracujú na vyvolávaní strachu a nenávisti v spoločnosti šírením vedomých klamstiev a dezinformácií.

Pre podobné výroky spoločnosť Eset v minulosti podala žalobu na Ľuboša Blahu (Smer-SD) aj Štefana Harabina (Vlasť). Kým v prípade žaloby na Blahu sa čaká na prvé pojednávanie, v prípade Harabina okresný súd jednoznačne konštatoval, že tieto tvrdenia nie sú pravdivé.