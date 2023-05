Spoločné ihriská Tibora Felediho sú dokonalou nahrávkou, ktorú si zaslúžite mať

Koncert pre deti a rodičov počas septembrového festivalu Konvergencie 2022 patril Spoločným ihriskám Tibora Felediho. Pôvodne inštrumentálny projekt slovenských riekaniek a piesní v jazzových úpravách formácie Tibor Feledi Kairos Quintet o pár rokov vyrástol – pribudli hlasy Detského a dievčenského zboru Slovenského rozhlasu a aranžmány pre sláčikové kvarteto. Dodnes sa v tejto forme odohrali len dva koncerty. Premiérový v Slovenskom rozhlase a ďalší v septembri na festivale Konvergencie, kde vznikla vynikajúca nahrávka. Teraz ju môžete mať aj vy!

Koncert, z ktorého mrazilo

Exteriérové koncerty v septembri nie sú žiadnou zvláštnosťou. No tentoraz sa produkcia festivalu Konvergencie do poslednej chvíle zaoberala mimoriadne chladným počasím. Zvažovala, či nepresunúť koncert do interiéru. Dirigent a zbormajster Adrian Kokoš sa obával o speváčky. Napokon však padlo rozhodnutie zostať na nádvorí Starej radnice v Bratislave, ktoré sa zmenilo na obrovskú šachovnicu. Koncert bol mimoriadnym zážitkom. Uchvátené bolo nielen publikum, ale aj hudobníci, zvukári a organizátori. „Hneď som si chcel vypočuť nahrávku, či sa nám to len nezdalo. Okamžite som vedel, že je dokonalá. Práca na masteringu preto prebieha mimoriadne rýchlo a hladko,” približuje Tibor Feledi, ako začali prípravy na vydanie CD.

Foto: Martina Šimkovičová

Ako sa z Common Playgrounds stali Spoločné ihriská?

„Úplne prvý podnet aranžovať detské piesne prišiel ešte na vysokej škole, kedy sme na hodinách harmónie dostali zadanie zharmonizovať ľubovoľnú melódiu,“ spomína autor projektu Tibor Feledi. „Vybral som si Prší prší. Výsledok sa mi celkom páčil. Neskôr, keď som už začal učiť, som sa k piesňam vracal viac a viac.“ Tibor Feledi k nim vytváral komplexnejšie harmónie a rytmy, vďaka čomu napokon vznikol cyklus inštrumentálnych skladieb, ktorý zaranžoval pre jazzové kvinteto Tibor Feledi Kairos Quintet. „Vznikol z toho album Common Playgrounds. Hudbu z neho sme odohrali na množstve koncertov a nakoniec sme za nahrávku získali aj Radio_Head Awards v kategórii Jazzový album roka 2018. Prešlo niekoľko rokov a ja som sa ocitol na koncerte zboru, ktorý dirigoval Adrian Kokoš. Vtedy mi napadlo, že by bolo skvelé počuť detský zbor spievať moje aranžmány. A aby toho nebolo málo, vždy ma lákalo napísať sláčikové kvarteto, tak som sa chopil príležitosti.”

Foto: Martina Šimkovičová

BOLI STE NA KONCERTE?

Potom viete, že nahrávku potrebujete mať. Ak ste to šťastie nemali, ukážky z pripravovaného albumu si môžete vypočuť na portáli SoundCloud. Avšak na to, aby sme ho mohli vydať, potrebujeme vašu pomoc. Na platforme Startlab prebieha od Dňa matiek po Deň detí crowdfundingová kampaň, kde môžete ľubovoľnou sumou podporiť vznik a vydanie albumu a zároveň si vybrať niektorú z odmien: digitálnu formu albumu, CD alebo špeciálnu vinylovú platňu. Jej súčasťou bude papierový kruh, ktorý keď uložíte na roztočený gramofón, rozhýbu sa na ňom obrázky. Ilustrácie ku každej zo šiestich skladieb a obal pre album namaľovala Tiborova manželka Natália Feledi Raková.

Foto: Martina Šimkovičová

„Sme radi pri tom, keď vzniká niečo nové a inšpirujúce. Spoločné ihriská prinášajú spojenie niekoľkých hudobných aj ľudských rovín – slovenské ľudové piesne, moderný jazz, sláčikové kvarteto, zbor – tieto prepojenia sú nám na Konvergenciách blízke. Spájame sa, aby vzniklo niečo nové,“ povedal o projekte Jozef Lupták, riaditeľ festivalu Konvergencie. Ďakujeme, že prostredníctvom crowdfundingovej kampane, ktorá prebieha na portáli Startlab, podporíte vznik a vydanie novej kvalitnej slovenskej hudby.

Foto: Konvergencie

