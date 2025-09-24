Spojenie biznisu, vedy a verejnej správy pre udržateľnejšiu budúcnosť

V čase, keď Slovensko čelí spomaleniu hospodárskeho rastu, vysokým energetickým nákladom a geopolitickým tlakom, je diskusia o udržateľnosti a ESG nevyhnutná. Americká obchodná komora v Slovenskej republike (AmCham Slovakia) preto organizuje konferenciu „ESG in Transition: Staying Ahead in a Changing World“, ktorá spája viac ako 150 lídrov z biznisu, verejnej správy, akademickej sféry a inovácií.
Slovenská ekonomika rastie v roku 2025 len o 1,2 % a verejný dlh presahuje 60 % HDP. V takejto situácii sa dôraz na odolnosť, diverzifikáciu a zodpovedné podnikanie stáva kľúčovým. Energetika je pritom centrálnou témou. Slovensko patrí medzi lídrov EÚ v podiele jadrovej energie, ktorá tvorí viac ako 60 % produkcie elektriny, pričom emisie CO₂ na kilowatthodinu klesli pod 100 gramov, čo je štvrtý najlepší výsledok v Európskej únii. Do roku 2026 sa očakáva ďalšie zníženie na 85 gramov po spustení 4. bloku Mochoviec. Na druhej strane zostáva výrazná závislosť od plynových dodávok z Ruska, kontraktovaných až do roku 2034, čo zvyšuje tlak na diverzifikáciu a investície do obnoviteľných zdrojov, batériových úložísk a vodíkových technológií.
Erika Vitálošová, predsedníčka ESG komisie AmCham Slovakia vo svojom vstupe zdôraznila:
„ESG dnes nie je len o regulácii, je to o odolnosti, inováciách a dlhodobej tvorbe hodnoty. Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú konať dobrovoľne a transparentne, budú lepšie pripravené obstáť v očiach investorov, zákazníkov a zamestnancov.“
Regulačný rámec sa súčasne mení. Európska komisia v roku 2025 predstavila tzv. Omnibus balík, ktorý zjednodušuje požiadavky smernice CSRD a taxonómie. Pre slovenské firmy to znamená, že povinnosť reportovať ESG sa bude týkať len zlomku z nich, no dobrovoľná transparentnosť a schopnosť viesť bude stále kľúčovým faktorom dôvery investorov, zákazníkov a zamestnancov.
„Pre rok 2026 je dôležité stanoviť si víziu a ciele relevantné pre danú firmu, a tam potom smerovať svoje zameranie v rámci ESG. Hlavným zámerom smernice je posunúť kvalitu vykazovania nefinančných ukazovateľov na kvalitu finančných, sú rovnako dôležité. Malým firmám by som odporučila sledovať omnibus a následne legislatívny proces. Reporting je vrchol ľadovca. Ide hlavne o to, aby firmy pristupovali k udržateľnosti ako ku konkurenčnej výhode, dodala k zmenám Mária Makrovská, riaditeľka odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva, Ministerstva financií SR.
Navrhované zmeny CSRD smernice sa týkajú aj povinnosti vykazovania informácií pre malé, stredné a veľké podniky ako aj informácií o hodnotovom reťazci s cieľom zjednodušenia a znižovania administratívnej záťaže. Treba zdôrazniť, že zmeny, ktoré nás čakajú v dôsledku globálnej klimatickej krízy, prinesú obrovské transformácie v stratégiách firiem. “ Kľúčom k zvládnutiu globálnej klimatickej krízy je aktívna a intenzívna participácia všetkých zúčastnených. Príkladom môže byť Viedeň, ktorá sa už mnoho rokov sústreďuje na rozvoj, ktorý dáva ľudí na prvé miesto a podporuje ochranu životného prostredia a udržateľnosť,“ spomenul Thomas Madreiter, riaditeľ plánovania mesta Viedeň a rečník diskusie o ESG v praxi.
Konferencia k ESG reflektovala na aktuálne výzvy Slovenska aj regiónu. V diskusiách a workshopoch ponúkla praktické riešenia, ktoré pomôžu firmám premeniť tlak regulácií a geopolitiky na príležitosť pre inovácie a dlhodobú odolnosť. Robert Garcia, Vice President & Chief of Staff, ICF Coaching in Organizations, ktorý na konferencii vystúpil s otváracou prednáškou uviedol:„S novými globálnymi pravidlami budú údaje o ESG podliehať vyšším štandardom. Samotná compliance nestačí. Lídri musia vedieť budovať zodpovednosť, zapájať tímy a meniť myslenie tak, aby sa ESG stalo realitou a nielen reportovaným dokumentom.“
