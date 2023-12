Spojenci ani právnici sa niekoľko dní nevedia spojiť s Navaľným, neobjavil sa ani na súde

Spojenci väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v pondelok upozornili, že ani oni ani jeho právnici od neho už šesť dní nič nepočuli.

Navaľnyj, ktorý si odpykáva 19-ročný trest za odsúdenie za extrémizmus, sa mal v pondelok prostredníctvom videospojenia objaviť na súde, ale nestalo sa tak, povedala jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová.

Nedávno bol chorý

Predstavitelia väzenia povedali, že to je v dôsledku problémov s elektrinou. Podľa Jarmyšovej tiež právnici v ostatných dňoch nemali prístup k Navaľnému.

O tom, že je ťažké nadviazať kontakt s Navaľným hovorila Jarmyšová už minulý týždeň. Poukázala pritom na to, že bol nedávno chorý.

Mal ísť do trestaneckej kolónie

Štyridsaťsedemročný Navaľnyj, najhlasnejší kritik ruského vodcu Vladimira Putina, je vo väzení od roku 2021, keď ho zatkli po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave nervovoparalytickou látkou.

Odvtedy dostal tri tresty odňatia slobody a strávil mesiace v izolácii v trestaneckej kolónii. Všetky obvinenia voči nemu odmietol ako politicky motivované.

Navaľného by mali previezť do trestaneckej kolónie s najvyšším stupňom stráženia. Presuny do ruských väzníc sú známe tým, že trvajú dlho, niekedy až týždne, nie je počas nich prístup k väzňom a informácie o mieste ich pobytu sú obmedzené alebo nedostupné.