Spišská Nová Ves zdolala Banskú Bystricu, prvýkrát v histórii postúpila do semifinále play-off (video)

Hokejisti HK Grotto Spišská Nová Ves sa prvýkrát v histórii prebojovali do semifinále play-off slovenskej extraligy, v pondelkovom siedmom dueli štvrťfinále triumfovali na ľade HC’05 Banská Bystrica 3:2 po predĺžení a v sérii hranej na štyri víťazstvá uspeli 4:3 na zápasy. Spišiaci v boji o finále vyzvú hráčov tretieho najlepšieho tímu základnej časti HKM Zvolen, prvé stretnutie je na programe v nedeľu vo Zvolene.

Réway rozhodol o víťazstve „rysov“

Hokejisti SNV v zápase dvakrát prišli o jednogólové vedenie. Na otvárací gól Róberta Džugana zo štvrtej minúty odpovedal v 50. sekunde druhej tretiny Michal Kabáč v presilovej hre.

Náskok hostí obnovil v strede duelu Juraj Majdan, no o necelé tri minúty vyrovnal stav Jakub Urbánek opäť v početnej výhode. V tretej tretine gól nepadol a predĺženie trvalo len 4 minúty a 18 sekúnd. Martin Réway v ňom využil presilovku a rozhodol o víťazstve „rysov“.

„Je to neskutočný pocit a satisfakcia. V predĺžení siedmeho zápasu sme využili presilovku, ktorých sme predtým veľa nemali. Sme veľmi šťastní, lebo sme nielen splnili náš cieľ, ale ešte sme ho o jednu úroveň prekonali. V tretej tretine sme mali viac šancí, aj keď súper mal tiež nejaké. Priklonilo sa to k nám a sme za to radi,“ zhodnotil rozhodujúci zápas série tréner Spišiakov Vlastimil Wojnar vo videu na webe RTVS.

Klub zo Spišskej Novej Vsi postúpil z prvého kola play-off slovenskej extraligy na tretí pokus, vo štvrťfinále si zahral aj v rokoch 1998 a 1999. V minulej sezóne, prvej po návrate do najvyššej súťaže, prehral v kvalifikácii o postup do play-off s Prešovom (0:3).

Banskobystričania vo štvrťfinálovej sérii trikrát viedli, no nevyužili jediný postupový mečbal v šiestom zápase a v tretej sezóne za sebou neprešli cez úvodné kolo vyraďovacej časti. V minulom ročníku prehrali vo štvrťfinále so Zvolenom (1:4) a pred dvomi rokmi podľahli v osemfinále Trenčínu (1:3). Pre trojnásobných majstrov Slovenska je tohtoročná štvrťfinálová prehra celkovo piata v histórii.

Nezvládli siedmy zápas

„V dvoch zápasoch sme sa vôbec nepredviedli. Čo však skutočne v tejto chvíli bolí, sú zápasy číslo 4 a 6. Hlavne šiesty zápas, v ktorom sme mali len takých pasažierov a aj v tomto poslednom sa ich pár našlo. Hovoril som im, aby nechali na ľade všetko a niektorí tak urobili, iní veľmi nie. Nie je jednoduché vstrebať to, že sme nezvládli siedmy zápas, ktorý sme odohrali v domácom prostredí pred skvelými fanúšikmi. Výdatne nás podporovali, takže rozhodne nie som šťastný, že sme vypadli už teraz. Pár dní zrejme potrvá, než sa cez to prenesiem,“ skonštatoval po vyradení kouč „baranov“ Doug Shedden na klubovom webe.