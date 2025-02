Spišská Nová Ves píše históriu. Dve kolá pred koncom je víťazom základnej časti

Spišská Nová Ves sa v predstihu stala víťazom základnej časti extraligy. Pohár Dušana Pašeka si hokejisti z metropoly Spiša prevezmú prvýkrát v histórii. Víťazstvo v šlágri 52. kola v Košiciach 4:3 znamená, že šesťbodový náskok dve kolá pred koncom je už dostatočný.

V prípade, že aj Košičania bodovo dorovnajú Spišiakov, vzájomné zápasy (5-1) sú jednoznačne na strane „rysov“. Prestížnym bonusom je prekonanie stobodovej hranice. Momentálne má Spišská Nová Ves 101 bodov a druhé Košice 95.

Archambault čaroval

Prvá tretina mala vysoké grády najmä zásluhou domácich Košičanov. Do vedenia síce išli Spišiaci zásluhou vzdušného teču Johnsona, ale potom ukázal bývalý hráč Spišiakov Archambault individuálne majstrovstvo (prešiel cez všetkých hráčov súpera a nekompromisne zakonči a Havrila predviedol pohotovosť pri zakončení. Výsledok 2:1 pre domácich bol ešte lichotivý pre Spišskú Novú Ves, ktorá prehrala prvú tretinu na strely na bránku 4-15.

„Začiatok nebol z našej strany ideálny, ale súperov gól nás nakopol. Pri mojom góle som ani nerozmýšľal, len som to chcel napáliť na bránku a, vďakabohu, mi to tam padlo,“ uviedol útočník Košíc Havrila pre Sport1.

Vyrovnanie v presilovke

V polovici zápasu prišiel faul domáceho obrancu Ferenca a hostia ukážkovo využili presilovú hru. Žiak udržal puk v útočnom pásme, posunul ho na Kestnera, ktorý bekhendom cez šírku pásma našiel Forda a ten vyrovnal na 2:2. Spišská Nová Ves dupla na plyn, utvorila si tlak, ale šance nevyužila.

Meireles to vzal na seba

O osude zápasu aj celej základnej časti rozhodla jedna vydarená akcia hostí v tretej tretine. V 47. min Johnson časovanou prihrávkou cez obrancu domácich vysunul Meirelesa a ten predviedol ukážkový bekhendový blafák pomedzi betóny Riečického.

Po tomto góle pridal Kanaďan Meireles ešte jeden do prázdnej bránky a hoci 9 sekúnd pred koncom ešte Teves znížil na 3:4, nič to nezmenilo na tom, že Spišiaci ovládli základnú časť extraligy a do play-off pôjdu prvýkrát z prvého miesta.

„Cítim úľavu a aj vďačnosť. Niečo sme dosiahli, ale ideme ďalej. Po nevydarenej prvej tretine sme si niečo povedali v šatni a hráči sa podľa toho potom aj zariadili. Opäť sme ukázali srdce a charakter,“ povedal v prvej televíznej reakcii tréner Spišiakov Vladimír Záborský.