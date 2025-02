Košice prišli o 1. miesto a trasú sa o víťazstvo v základnej časti. Ešte zabojujeme, sľubuje Chovan - VIDEO

Dlho-predlho boli hokejisti Košíc na prvom mieste extraligovej tabuľky. Avšak tri kolá pred koncom základnej časti to už neplatí. Po domácej prehre s Banskou Bystricou (1:4) Košice klesli na druhú priečku za Spišskú Novú Ves.

Spišiaci podľa očakávania zvíťazili v Nových Zámkoch (5:1) a prvýkrát od polovice novembra sa usadili na čele extraligového pelotónu.

Chorobami a zraneniami dlhodobo sužované Košice nastúpili na dohrávku 45. kola už takmer v kompletnej zostave. S výnimkou brankára Jaroslava Janusa a útočníka Mareka Bartánusa mal tréner Dan Ceman k dispozícii všetkých hráčov zo základného kádra.

Tri góly boli priveľa

Napriek tomu Košičania pustili Bystričanov v prvých dvoch tretinách až do trojgólového vedenia a to si už hostia udržali do konca zápasu.

„Tento výkon mal ďaleko od toho, ktorý by sme chceli predvádzať. Preťahovali sme si striedania, nevracali sme sa do obrany a už v prvej tretine sme súperovi povolili viacero brejkov. Presilovky boli katastrofa a nehrali sme dostatočne tvrdo,“ uviedol Dan Ceman podľa oficiálneho webu HC Košice.

Jeden gól je málo

Jediný košický gól strelil kapitán Michal Chovan a logicky nebol spokojný s výsledkom ani hrou. „Nepodali sme dobrý výkon a našu hru sme predvádzali asi pätnásť minút z celého zápasu. Vieme, čo musíme zlepšiť. Play-off sa blíži a musíme hrať úplne inak,“ skonštatoval Chovan.

Musí to vyzerať inak

Skúsený 37-ročný útočník priznal, že návrat hráčov do zostavy je často sprevádzaný nedostatkom zohratosti a iba postupným nabiehaním na zaužívané herné systémy. Na druhej strane strata troch bodov krátko pred koncom základnej časti v boji o prvé miesto veľmi zabolí.

„Je to škoda. O prvé miesto ešte určite zabojujeme, ale toto boli dôležité body. Výkon tomu nezodpovedal a jednoducho sme nemali dobrý pohyb ani dôraz. Všetko je však stále otvorené a pred nami je dôležitý zápas proti Spišskej Novej Vsi. V piatok to musí vyzerať úplne inak. Verím, že do toho dáme všetci sto percent a zvíťazíme,“ dodal Chovan na webe hckosice.sk.