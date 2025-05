Spišiak šokuje: Kolega policajt na mňa pripravoval atentát, ktorý si objednal u mafiánskeho bosa Sátora - VIDEO

Na Slovensku rastie počet nenávistných prejavov a údajne hrozí ďalší útok na verejného činiteľa. S osobnými vyhrážkami má bohaté skúsenosti aj poslanec parlamentu za Progresívne Slovensko a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak.

„Vyhrážky dostávam a dostával som ich aj keď som bol policajt. Na mňa bol šesťkrát pripravený atentát, na moju fyzickú likvidáciu. V jednom prípade si to dokonca objednal u Sátora rovno môj kolega policajt,“ šokuje v úvode policajný exprezident Spišiak.

„Ja som si toto všetko prežil a teraz rozmýšľam, čo bolo nebezpečnejšie, keď som vedel, ktorí ma chcú zabiť, a oni zabíjali každú chvíľu a nemali s tým problém; alebo teraz, keď nejaký internetový fanatik mi napíše, že ma chce zabiť, praje mi rakovinu, a či to myslí vážne,“ zamyslel sa Spišiak, ktorý zažil na Slovensku temné deväťdesiate roky, kedy spoločnosť držali v strachu mafiánske skupiny a zločinecké gangy.

Nárast nenávistných prejavov

Napriek hlbokej polarizácii veľa politikov pravidelne navštevuje regióny a vystavujú sa tak riziku, že na nich môže niekto slovne, alebo aj fyzicky zaútočiť. Policajný exprezident Spišiak v tejto súvislosti porozprával svoju najnovšiu príhodu.

„Išiel som zo služobnej cesty z Oravy. Zastavil som sa na benzínke oddýchnuť si. V tom som si všimol chlapíka, taký 100-kilový chlapík to bol, pozeral na mňa a v momente ako ma spoznal, išiel smerom ku mne. No rozmyslel si to, obišiel ma, ale ja som ho periférne sledoval a vidím, že sa otočil a zase ide smerom ku mne. Tak som bol pripravený, čo s tým spravím. Ale ako prišiel bližšie ku mne našťastie povedal: Pán Spišiak, ďakujem vám, že robíte to, čo robíte a sme si podali ruky,“ spomínal si na stretnutie Spišiak.

„Ja som trénovaný, všeličo som zažil, monitorujem situáciu, pozerám dopredu a dozadu, sledujem pohľady, sekundové myknutia oka. Ja viem, čo by som urobil, lenže čo tí ostatní, čo toto nevedia, napríklad mnohí politici?“ pýtal sa Spišiak. „Nepredpokladal som, že v ľuďoch môže existovať toľko zla, toľko nenávisti ako sledujem v komentároch. Kde sa to v tých ľuďoch vôbec berie? Zažil som všeličo možné, ale väčšinou to boli zločinci, mafiáni, a to bolo normálne, že oni sú zlí. Ale tu vidím človeka, ktorý je na prvý pohľad normálny, inteligentný a zrazu vidím, čo je schopný vytvoriť. To je des,“ skonštatoval policajný exprezident.