Špičkový autor životopisov Walter Isaacson a jeho Einstein

Einstein je monografia najväčšieho vedca za posledných sto rokov, ktorá je založená na exkluzívnych dokumentoch a informáciách z rodinného archívu.

Tento ilustrovaný životopis sa nezameriava len na vývoj Einsteinových teórií. Opisuje človeka, ktorý stál za vedou, od detstva a prvých pokusov v Nemecku a práce vo švajčiarskom patentovom úrade cez dve manželstvá a deti až po jeho úlohu pri vývoji atómovej bomby, pomoc skupinám pre občianske práva v Spojených štátoch amerických či ponuku stať sa prezidentom Izraelského štátu.

Keď sa Einstein v New York Times dočítal o tom, že ho možno nominujú na prezidenta, spočiatku si myslel, že je to len vtip, ktorý rýchlo odznie. Spolu so sekretárkou Helen Dukasovou a s jeho sestrou a nevlastnou dcérou si uťahovali z toho, aké právomoci by mal ako prezident a koho by zvolil za svojich zástupcov. Vážne to začal brať až vtedy, keď správy neutíchali a zrazu dostal telegram od izraelského veľvyslanca vo Washingtone Abbu Ebana so žiadosťou o stretnutie. Einstein pred ním zabedákal, že ho to stavia do zvláštnej pozície.

Einstein je komplexný portrét, ktorý z výnimočného výskumu a Einsteinových osobných dokumentov a informácií z rodinného archívu odhaľuje oveľa viac než len prelomové teórie.

Walter Isaacson je absolútne špičkový autor, majster životopisných príbehov. Aj pri Einsteinovi vidíme, čo všetko si musel naštudovať, pozisťovať a s koľkými ľuďmi sa musel rozprávať. Napokon z toho vznikol takmer napínavý príbeh o človeku, ktorý dodnes fascinuje. Príbeh, ktorý nezaťažuje okrajovými faktami, nudnými číslami, či nepodstatnými udalosťami. Isaacson vás vie vtiahnuť, nadchnúť a zaujať. Má úžasný štýl, vie vydestilovať to dôležité a zaujímavé.

Marićová nebola zvlášť príťažlivá ani šarmantná. Narodila sa s vysunutým bedrovým kĺbom, takže krívala, a šírila okolo seba akúsi auru zúfalstva. Einsteinovi však učarovala. Mala vlastnosti, ktoré mu ako vysokoškolákovi pripadali pôvabné: zanietenie pre vedu a utrápenú dušu. Jej hlboký a intenzívny pohľad dodával jej tvári príťažlivý nádych melanchólie. Kto by bol vtedy povedal, že sa raz stane kľúčovou osobou v Einsteinovom živote, jeho milenkou, manželkou a partnerkou? Emocionálna energia, ktorú okolo neho vytvorila, aj moc, ktorú nad ním mala – raz príťažlivosť, inokedy zas odpor –, boli také silné, že to nikdy nepojal ani vedec zvyknutý riešiť oveľa väčšie záhady.

Walter Isaacson je americký novinár a spisovateľ, bol riaditeľom CNN a editorom časopisu Time. Jeho životopisné príbehy sa stali bestsellermi – o americkom prezidentovi Benjaminovi Franklinovi, diplomatovi Henry Kissingerovi, úžasná je autobiografia Steve Jobs, jediná, na ktorej sa Jobs podieľal a Isaacsona tak možno označiť za výhradného životopisca Steva Jobsa.

Milan Buno, knižný publicista

