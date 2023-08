Spartak Trnava má stále šancu na postup do skupinovej časti EKL, hráči si v odvetnom zápase musia siahnuť na dno síl (video)

Futbalisti FC Spartak Trnava nastúpia do štvrtkového odvetného zápasu play-off o účasť v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 proti ukrajinskému tímu SC Dnipro-1 so šancou na postup, keďže pred týždňom doma uhrali remízu 1:1. „Andeli“ sa musia v dueli v Košiciach (20.00 h) zaobísť bez zraneného rakúskeho útočníka Marca Djuricina, ktorého by mal nahradiť Jakub Paur. K dispozícii bude aj nigérijský stredopoliar Kazeem Bolaji.

Sú sebavedomí a odhodlaní

Tréner Spartaka verí, že jeho zverenci sa prvýkrát prebojujú do skupinovej fázy EKL.

„Priali sme si lepší výsledok v prvom zápase, lebo okolnosti tomu nahrávali. Stále však nie je zlý a všetci ideme do Košíc odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sme postúpili. Ideme tam so sebavedomím, ale vieme, že to bude ťažké. Papierovým favoritom je stále Dnipro, no rozhoduje sa na ihrisku. Dokázali sme zdolať aj silnejších súperov. Hráči si musia siahnuť na dno svojich síl a dostať sa na hranicu maximálnej výkonnosti,“ uviedol Michal Gašparík ml. podľa klubového webu.

Vždy sa dá ukázať viac

Autor jediného gólu Spartaka v prvom dueli proti Dnipru vyzýva spoluhráčov k lepšiemu výkonu ako v Trnave.

„Som spokojný, aj keď vždy sa dá ukázať viac. Remizovali sme, ale mohli sme vyhrať. Hrali sme pomaly. Keby sme si posúvali loptu rýchlejšie, našli by sme pri presilovej hre voľného hráča. Musíme dať hlavu dole a tvrdo makať. Dnipro je kvalitný súper. Musíme sa však pozerať na seba, vždy sa dá urobiť viac. Verím, že odvetu zvládneme a kvalifikujeme sa do skupinovej fázy,“ skonštatoval Ghančan Kelvin Ofori.