Španielska športovkyňa si zakladá účet na známej platforme pre dospelých. Čo tam bude pridávať? - VIDEO, FOTO

Tridsaťtriročná Veronica Virsedaová je aktívna na sociálnych sieťach, kde pravidelne zverejňuje fotografie z turnajov a tréningov.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Veronica Virsedaová
Na snímke španielska hráčka padelu Veronica Virsedaová. Foto: www.instagram.com
Španielska hráčka padelu Veronica Virsedaová prekvapila svojich fanúšikov na sociálnych sieťach, keď uviedla, že si plánuje založiť platformu, kde sa poväčšine pridávajú fotografie a videá pikantného typu.

Aktuálne jej patrí 14. miesto vo svetovom rebríčku, no napriek tomu sa rozhodla aj pre takúto variantu. Priaznivcov však ubezpečila, že všetko bude v medziach slušnosti.

Svojim sledovateľom chce poskytnúť pohľad do zákulisia svojej kariéry a ukázať im, aký je jej každodenný život. „Chcem vám poskytnúť stránku športu, ktorú nevidíte každý deň – tréning, rutinu, cestovanie a skutočné momenty z môjho života.“

Virsedaová nie je jedinou hráčkou padelu, ktorá tak učinila. Urobili to aj ďalšie špičkové športovkyne – Victoria Iglesiasová a Jessica Castellová.

Španielka hrá padel profesionálne od roku 2014. Krátko nato bola jej budúcnosť v tomto športe vážne pochybná. V roku 2015 utrpela vážnu srdcovú arytmiu.

Lekári jej pôvodne predpovedali, že nebude môcť pokračovať v kariére. Po dôkladnejšom testovaní sa ukázalo, že sa dokáže aktívne venovať športu.

„Bála som sa. Bolo to veľmi stresujúce obdobie. Ale rozhodla som sa hrať ďalej,“ priznala vtedy.

Tridsaťtriročná Virsedaová je aktívna na sociálnych sieťach, kde pravidelne zverejňuje fotografie z turnajov a tréningov. Nezabúda ani na svoj súkromný život.

