Španielska polícia rozbila gang pašujúci hašiš vrtuľníkmi z Maroka

Do akcie sa zapojili aj marocké, belgické a švédske orgány činné v trestnom konaní.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Marihuana, konope
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Španielsko Iné správy Iné správy z lokality Španielsko

Španielska polícia v sobotu oznámila, že zmarila činnosť zločineckého gangu, ktorý pašoval hašiš do krajiny z Maroka pomocou vrtuľníkov, čo je zriedkavá operácia zameraná na letecký drogový obchod.

Policajné razie

Vrtuľníky mali kapacitu prepraviť medzi 500 a 900 kilogramami drog, ktoré boli následne skladované na vidieckych statkoch a v skladoch v južnom Španielsku pred ďalšou distribúciou po ceste do ďalších európskych krajín, uviedla vo vyhlásení civilná garda.

Počas razií v provinciách Málaga, Almería a Murcia polícia zhabala jeden vrtuľník, 657 kilogramov hašiša, päť strelných zbraní, hotovosť a vozidlá.

Zadržali šesť ľudí

V rámci operácie bolo zadržaných šesť osôb. Do akcie sa zapojili aj marocké, belgické a švédske orgány činné v trestnom konaní.

Španielsko je vďaka svojim úzkym väzbám s Latinskou Amerikou a blízkosti k Maroku kľúčovým vstupným bodom pre drogy do Európy, pričom pašovanie sa zvyčajne realizuje po mori.

V uplynulom roku polícia odhalila aj siete využívajúce drony na prepravu drog z Maroka.

Okruhy tém: Drogový gang Hašiš
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk