Španielska La Liga má nového lídra, pred Real Madrid sa dostalo Atlético - FOTO, VIDEO

Španielska futbalová La Liga má nového lídra, na čelo tabuľky sa dostali hráči Atlética Madrid ôsmym triumfom bez prerušenia.

Zverenci trénera Diega Simeoneho v nedeľu v domácom prostredí zdolali Osasunu z Pamplony 1:0 gólom argentínskeho útočníka Juliána Álvareza.

„Los Colchoneros“ od záveru októbra ťahajú úctyhodnú sériu. V La Lige bodovali naplno osemkrát v rade a celkovo majú na svojom konte už 14 triumfov bez prerušenia vrátane víťazstva v Lige majstrov nad Slovanom Bratislava 3:1.

Po polovici súťaže sú v hodnotení o bod pred Realom Madrid a šesť bodov pred FC Barcelona. Spomenutá séria štrnástich triumfov je historický rekord tohto klubu, ktorý v tejto sezóne prehral v lige zatiaľ iba raz.

Základom úspechu je pevná obrana, veď v 19 súbojoch La Lige inkasovalo Atlético len 12 gólov.

„Odvádzame skvelú prácu. Vieme však, že nie je koniec a pred sebou ešte máme dlhú cestu a mnoho zápasov. Musíme pokračovať v tejto ceste, pracovať s pokorou a dobré veci prídu,“ uviedol po súboji 24-ročný Álvarez.

Proti Osasune sa domáci tím presadil iba raz, v druhom polčase sa lopta dostala až k Argentínčanovi Álvarezovi a ten zaznamenal šiesty ligový gól od príchodu z Manchestru City v lete 2024.

„Bola to nacvičená akcia, pár dní sme si také veci nacvičovali. V tomto súboji som to mohol využiť. Je dôležité dávať góly po odvrátených loptách, to v ťažkých dueloch rozhoduje,“ vysvetlil Álvarez.

Gólman Jan Oblak nemal veľa práce, na jeho bránku smeroval iba jeden strelecký pokus.

Osasuna v lige nezvíťazila už dva mesiace a v tabuľke jej po dvoch prehrách bez prerušenia patrí až 13. priečka.