Španieli budú v novembri bojovať o MS bez Yamala, mladík podstúpil invazívny zákrok týkajúci sa slabín

Španielska futbalová federácia (RFEF) uvoľnila krídelníka Lamina Yamala z kempu národného tímu Španielska pred novembrovými zápasmi kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do USA, Kanady a Mexika.
Mladík totiž podstúpil invazívny rádiofrekvenčný zákrok na liečbu bolesti v oblasti slabín. Zákrok sa uskutočnil v pondelok ráno bez predchádzajúceho oznámenia lekárskemu tímu reprezentácie, ktorý sa o ňom dozvedel až z neskoršej správy.
RFEF vyjadrila „prekvapenie a znepokojenie“ nad týmto postupom a rozhodla sa uvoľniť Yamala zo súčasnej zostavy, aby mohol prioritne riešiť svoje zdravie a bezpečnosť. Odporúčaný čas na zotavenie po takomto zákroku je sedem až desať dní.
Yamal, ktorý v ostatných týždňoch trpel problémami so slabinami, vynechal už októbrové kvalifikačné zápasy Španielska. „La Furia Roja“ vedie tabuľku E-skupiny s plným počtom dvanástich bodov po štyroch zápasoch.
Španieli nastúpia v sobotu 15. novembra na pôde Gruzínska a o tri dni neskôr 18. novembra privítajú v meste Sevilla reprezentáciu Turecka. Ak všetko prebehne podľa ich predstáv, zaistia si miestenku na svetovom šampionáte.