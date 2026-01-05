Španiel Muňoz povedie Trnavu, zmluvu podpísali do leta 2027

Futbalový tím FC Spartak Trnava má nového trénera. Pár dní po začiatku nového roka v Trnave podpísali zmluvu so Španielom Antonio Muňozom, v klube by mal zotrvať až do leta 2027.
Trnava je po jeseni v tabuľke Niké ligy tretia s mankom štyroch bodov na lídra ŠK Slovan Bratislava a troch bodov na druhý FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Škrtel zaskakoval 5 zápasov
Muňoz strieda pri kormidle športového riaditeľa Martina Škrtela, ktorý zaskakoval ako tréner v posledných piatich zápasoch jesennej časti. Vydoloval z nich 12 bodov za 4 víťazstvá a jednu prehru. Pôvodný tréner Michal Ščasný bol odvolaný v polovici novembra.
Tridsaťšesťročný Muňoz v rokoch 2023 až 2024 bol hlavný tréner v maďarskom FC ETO Györ. Počas jarnej časti v roku 2025 pôsobil ako asistent trénera Branislava Fodreka v Dunajskej Strede.
Slovenskú ligu sledoval
Skúseností zo slovenskej najvyššej súťaže mu nechýbajú. Realizačný tím okolo hlavného trénera ostáva v pôvodnom zložení s asistentami Patrikom Durkáčom, Máriom Auxtom a Adamom Chorváthom.
„Slovenskú ligu som sledoval, mal som na to kopu času. Venoval som sa najmä tímom z top 4, medzi ktoré Spartak rozhodne patrí. Takže viem o klube dosť, aj to akým systémom hrá. Pod Martinom Škrtelom odviedli v posledných zápasoch výbornú prácu a je rozhodne na čom stavať. Musím sa však najprv zoznámiť s hráčmi a potom našej hre môžeme dať nejakú tvár,“ uviedol Muňoz na klubovom webe FC Spartak.
Nebolo nad čím rozmýšľať
Španielsky kouč priznal, že dôležitým faktorom pri jeho rozhodovaní bol aj Martin Škrtel:
„Bol určite jeden z dôvodov, prečo som túto ponuku prijal. Ale rozhodovanie pre mňa nebolo ťažké. Spartak je veľký klub s bohatou históriou, takže nebolo nad čím rozmýšľať. Som nesmierne vďačný za túto príležitosť.“