„Som rada, že mama zomrela,“ hovorí otvorene známa herečka

Riadila jej život. Do 16.rokov ju sprchovala…do 17.rokov jej prezerala prsia a vagínu. Kontrolovala celý jej život.

Som rada, že mama zomrela je strhujúce, pútavé, silno emocionálne rozprávanie o „poškodenej“ narcistickej matke a využívanej dcére, ktorá sa napokon ukázala ako silná, odhodlaná a samostatná osobnosť.

Ako píše Jennette v závere knihy odkazujúc na šokujúci názov knihy:

„Mama dávala jasne najavo, že sa netúži zmeniť. Keby bola nažive, stále by sa zo všetkých síl snažila manipulovať ma k tomu, aby som sa stala človekom, akého zo mňa chcela mať. Stále by som sa obmedzovala v jedle, prepchávala a vracala a mama by ma v tom ešte podporovala…“Áno, aj preto je Jannette McCurdyová rada, že jej mama zomrela…

Jennette McCurdy mala len šesť rokov, keď absolvovala prvý herecký konkurz. Matkiným snom bolo, aby sa jej jediná dcéra stala hviezdou a Jennette pre to robila všetko. Súhlasila s obmedzením príjmu kalórií a vážila sa päťkrát denne. Keď jej mama vyčítala, že má „neviditeľné mihalnice“, pristúpila na rozsiahle estetické premeny, lebo „aj Dakota Fanning si ich farbí“. Mama ju dokonca do šestnástich rokov sprchovala a Jennette sa s ňou delila o svoje denníky, emaily aj všetky príjmy.

V knihe podrobne rozpráva o všetkom, čo sa dialo, aby splnila mamin sen. Keď dostala hlavnú úlohu v seriáli iCarly, odrazu sa stala slávnou. Jej mama bola vo vytržení. Posielala emaily vedúcim fanklubov a paparazzov oslovovala krstným menom. V Jennette sa však hromadili pocity úzkosti, hanby a sebanenávisti, ktoré vyústili do porúch príjmu potravy, závislosti a viacerých nezdravých vzťahov.

Problémy sa ešte zhoršili, keď po získaní úlohy v seriáli Sam&Cat, po boku s Arianou Grande, jej matka zomrela na rakovinu. Jennette napokon zanechala hereckú kariéru, začala sa venovať práci na sebe a prvýkrát mohla sama rozhodovať o tom, čo v živote naozaj chce.

Kniha Som rada, že mama zomrela je úprimný, inšpiratívny príbeh plný čierneho humoru o nezlomnosti, nezávislosti a o radosti z toho, že si Jennette končene môže sama umyť vlasy.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Lucia Vráblicová:

Je až neskutočné, ako vedia byť niektorí rodičia zahľadení do seba a snažia sa projektovať svoje túžby a sny do svojich detí. Sledujú len svoje vlastné ciele… Táto kniha musí pohnúť najmä každou vnímavou a citlivou ženou, špeciálne matkami, ktoré nadovšetko milujú svoje deti. Ale určite zasiahne na citlivom mieste aj otcov a mužov…

Milan Buno, knižný publicista

