Solčanskej Slúžka s najlepším otváracím víkendom slovenského filmu za takmer rok

V kinách je slovenská dobová dráma, ktorej diváci nešetria superlatívmi.

Novinka úspešnej režisérky Mariany Čengel Solčanskej vstúpila do kinodistribúcie vo štvrtok 2. februára 2023 a v priebehu prvých dní si ju stihlo pozrieť 8 521 divákov a diváčok. Jej otvárací víkend sa tak stal najúspešnejším premiérovým víkendom slovenského filmu od uvedenia komédie Šťastný nový rok 2: Dobro došli v marci 2022. Divácky záujem sprevádzajú aj mnohé pozitívne ohlasy.

Foto: Igor Stančík

Divácka aj kritická obec sa zhoduje, že sa historickej dráme darí verne zobraziť dobové detaily, pôsobí autenticky a disponuje výraznými kinematografickými kvalitami. Podľa očakávaní vzbudil film vášnivé diskusie aj vďaka kontroverznej téme vzťahu dvoch žien – aj tu však víťazia pozitívne dojmy a návštevu kina odporúčajú.

Foto: Igor Stančík

„Práve som sa vrátila z kina. Film je nádherný! Mali by sme byť hrdé – hrdí, že slovenské autorky vytvorili niečo tak citlivé, jemné, a zároveň realistické, pravdivé. Veľmi sa mi páčil dej, kamera, výkony, dobové reálie, jazyk filmu ako taký, stvárnenie doby ´tehotnej´ vojnou… Silný zážitok,“ opisuje dojmy jedna z diskutujúcich pod článkom o filme.

„Ostal som od začiatku doslova zaskočený… Pozeral som sa na jeden z najkrajšie nakrútených slovenských filmov vôbec. Nejeden záber by ste si okamžite mohli dať zarámovať do obrazu, a častokrát nás ´intímna´ kamera doslova vtiahla do deja,“ pokračuje divák, ktorému sa takisto podarilo vidieť Slúžku v jej premiérovom víkende.

Foto: Igor Stančík

„Výborné herecké výkony – Droppová, Caldová, Kerekes…“ stojí v ďalšom komentári a v pochvalnom výpočte mien sú ďalej spomenuté Zuzana Mauréry a Aňa Geislerová ako predstaviteľky výrazných vedľajších postáv.

Foto: Igor Stančík

Historickú drámu Slúžka, ktorá rozpráva príbeh Slovenky Anky a jej služby v dome rodiny vysokopostaveného rakúsko-uhorského úradníka, si môžete práve teraz pozrieť v slovenských kinách. Na ich plátnach vám ponúkne príbeh dvoch mladých žien, ktoré spojí silné puto a pomôže im prežiť búrlivé obdobie prvej svetovej vojny.

