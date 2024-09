Šokujúce rozhodnutie francúzskeho futbalistu. Varane ukončil kariéru ako 31-ročný

Francúzsky futbalový obranca Raphael Varane sa rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru. Ako referuje web The Guardian, tridsaťjedenročného majstra sveta z „mundialu“ 2018 dohnalo k tomuto postoju vážne zranenie kolena. To utrpel pri minulomesačnom debute v drese talianskeho Coma v zápase Coppa Italia proti Sampdorii Janov.

Varane prežil najlepšie roky v španielskom Reale Madrid, kde počas dekády (2011 – 2021) získal 18 trofejí vrátane štyroch triumfov v Lige majstrov a troch prvenstiev v La Lige.

„They say all good things must come to an end.

In my career I have taken on many challenges, rose to occasion after occasion, almost all of it was supposed to be impossible. Incredible emotions, special moments and memories that will last a lifetime. Reflecting on these… pic.twitter.com/xkX9A4ezdy

