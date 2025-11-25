Šokujúca vražda v Bosne a Hercegovine. Rozhodca zastrelil svoju bývalú priateľku

Rozhodca z Bosny a Hercegoviny Anis Kalajdžič bol obvinený zo zastrelenia svojej bývalej priateľky na toalete v kaviarni v meste Mostar.
Aldina Jahičová bola údajne na ceste do fitness centra, keď ju arbiter prepadol. Tridsaťtriročnej žene sa podarilo ukryť v kaviarni a zavolať políciu, ale ešte pred jej príchodom ju Kalajdžič našiel a zastrelil. Na mieste bola mŕtva.
Zbraň si zaobstaral a zaregistroval len mesiac predtým. Zrejme preto, aby sa ochránil pred hrozbami, ktoré dostal ako rozhodca.
Pokúsil sa o samovraždu
Jeho predošlé partnerky ho však v minulosti nahlásili za obťažovanie, no Jahičová tak neurobila.
Bosnianske médiá informovali, že Anis Kalajdžič, syn bývalého futbalistu a trénera Avda, sa po streľbe pokúsil o samovraždu, ale zbraň sa zasekla.
Otec spomínaného rozhodcu vydal toto vyhlásenie: „Moja rodina a ja sme zdrvení bolesťou, ktorú cítime v srdci a duši. Je to pre nás neopísateľne ťažké. Je nám veľmi ľúto nevinného a drahého dievčaťa, ktoré prišlo o život. Keby som sa mohol vrátiť, chcel by som, aby sa to stalo mne, a nie tomu úžasnému dievčaťu. Anis to dievča miloval a mali plány do budúcnosti, ale v jeho mysli sa stalo niečo hrozné a všetko to skončilo tragicky pre obe rodiny.“
Sedí vo vyšetrovacej väzbe
Súd už rozhodol o jeho umiestnení do jednomesačnej vyšetrovacej väzby po tom, čo sa ukázalo, že zrejme iba väzba dokáže zabrániť možnému opakovaniu násilia, a zároveň upokojiť silne rozrušenú verejnosť.
K tragédii došlo 16. novembra. Podľa prokuratúry ju 33-ročný Kalajdžič fyzicky napadol údermi do hlavy i hrude a potom prenasledoval na spomínané toalety.
V prípade dokázania viny mu hrozí vysoký trest odňatia slobody.