Šok v La Lige! Real Madrid prehral v Barcelone s Espanyolom - FOTO, VIDEO

Víkendové 22. kolo španielskej futbalovej La Ligy 2024/2025 prinieslo jedno veľké prekvapenie na úkor topfavorita. Hviezdny Real Madrid totiž „padol“ v Barcelone, stalo sa tak na ihrisku nevýrazného Espanyolu.

Väčšina štatistík v tomto súboji síce bola na strane „bieleho baletu“, rozhodnutie však priniesol zásah Carlosa Romera z 85. minúty. Na ten už hostia nenašli účinný recept, aby si pripísali aspoň bod.

Real sa síce napriek prehre udržal na čele tabuľky súťaže, pred mestským rivalom Atléticom však vedie už len o bod. Zverenci trénera Diega Simeoneho totiž triumfovali 2:0 nad RCD Mallorca. Za hostí odohrali celý duel Dominik Greif aj Martin Valjent.

Espanyol sa v sobotu dostal z pásma zostupu na 17. priečku, opäť však môže klesnúť, ak by hráči Alavésu zvíťazili v Barcelone nad FC.

Ancelotti sa hneval aj ocenil súpera

Celý Real zostal nahnevaný, keďže spomenutý Romero najprv dostal iba žltú kartu za faul na Kyliana Mbappého a vzápätí strelil víťaný gól. Kormidelník zdolaného tímu Carlo Ancelotti ocenil hru súpera.

„Espanyol podľa mňa odohral veľmi dobrý zápas. Veľmi dobre bránil a robil to, čo mal. Mohli sme urobiť viac? Áno,“ povedal Ancelotti novinárom.

Na margo uvedeného zákroku Romera doplnil: „Rozhodnutie rozhodcu a verdikt systému VAR boli nevysvetliteľné, každý to videl. Je dôležité chrániť hráčov. Bol to jasný faul, veľmi škaredý zákrok. Našťastie nedošlo k vážnemu zraneniu. Pre nás je nevysvetliteľné, že hráč súpera nebol vylúčený.“

Cítil vinu

Romero sa po zápase priznal, že po zákrok na megahviezdu svetového futbalu sa cítil previnilo.

„Vedel som, že Kyliana nemožno zastaviť, keď beží. Zastavil som ho tak, ako som mohol, bolo to trochu škaredé. Spravil som to nerád a povedal som mu prepáč. To je všetko,“ poznamenal.

Prišli o pilier defenzívy?

Espanyol v prvom polčase do značnej miery držal španielskeho a európskeho šampióna na dištanc. Okrem straty bodov je pre Real veľkou ranou aj strata zraneného Antonia Rüdigera, ktorý sa z hracej plochy porúčal už po štvrťhodine hry.

V blízkej budúcnosti má „biely balet“ pred sebou dve náročného stretnutia v Lige majstrov proti Manchestru City a je otázne, či Nemec bude k dispozícii.

Real mal len jednu šancu

Hostia mali v celom súboji iba jednu veľkú šancu skórovať. Vinícius Júnior síce poslal loptu do siete, hlavný arbiter však gól neuznal a „odpískal“ faul Mbappého na jedného z brániacich hráčov.

„Toto víťazstvo je pre nás veľmi dôležité, museli sme si ho vytrpieť. Vedeli sme, že pred našimi fanúšikmi to dokážeme,“ doplnil Romero.