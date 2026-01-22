Sochu Cristiana Ronalda na Madeire niekto zapálil. Posledné Božie varovanie, hovoril páchateľ - VIDEO

Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
Sporting Statues
Dieťa sa dotýka sochy hviezdneho portugalského futbalistu Cristiana Ronalda vo Funchale, hlavnom meste ostrova Madeira, Portugalsko, pondelok 27. marca 2017. Foto: SITA/AP
Na portugalskej Madeire vypukol škandál po tom, čo neznámy muž zapálil sochu Cristiana Ronalda pred múzeom CR7 v meste Funchal. Incident si sám natočil a zverejnil na sociálnych sieťach, kde sa video rýchlo rozšírilo a vyvolalo vlnu pobúrenia.

Muž, ktorý sa na internete identifikuje ako „zaino.tcc.filipe“, je na záberoch viditeľne blízko plameňov, ktoré zachvátili časť sochy. Počas videa zaznie aj znepokojivý odkaz: „Toto je posledné Božie varovanie,“ hovorí, zatiaľ čo oheň ohrozuje nielen pamätník, ale aj jeho samotného.

Napadnutá socha je replikou, ktorá bola umiestnená pred múzeom v roku 2016 po tom, čo pôvodnú verziu fanúšikovia poškodili. Monument stojí pri jednej z najnavštevovanejších atrakcií ostrova, ktorý je úzko spätý s menom Cristiana Ronalda – najslávnejšieho rodáka Madeiry.

Miestne úrady potvrdili, že páchateľ bol už identifikovaný, hoci zatiaľ nebol zatknutý. „Podozrivý bol identifikovaný. Nejde o neznámu osobu, v minulosti bol zapletený do podobných incidentov,“ uviedol policajný zdroj pre miestne médiá.

