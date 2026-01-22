Sochu Cristiana Ronalda na Madeire niekto zapálil. Posledné Božie varovanie, hovoril páchateľ - VIDEO

Na portugalskej Madeire vypukol škandál po tom, čo neznámy muž zapálil sochu Cristiana Ronalda pred múzeom CR7 v meste Funchal. Incident si sám natočil a zverejnil na sociálnych sieťach, kde sa video rýchlo rozšírilo a vyvolalo vlnu pobúrenia.
Muž, ktorý sa na internete identifikuje ako „zaino.tcc.filipe“, je na záberoch viditeľne blízko plameňov, ktoré zachvátili časť sochy. Počas videa zaznie aj znepokojivý odkaz: „Toto je posledné Božie varovanie,“ hovorí, zatiaľ čo oheň ohrozuje nielen pamätník, ale aj jeho samotného.
Napadnutá socha je replikou, ktorá bola umiestnená pred múzeom v roku 2016 po tom, čo pôvodnú verziu fanúšikovia poškodili. Monument stojí pri jednej z najnavštevovanejších atrakcií ostrova, ktorý je úzko spätý s menom Cristiana Ronalda – najslávnejšieho rodáka Madeiry.
Miestne úrady potvrdili, že páchateľ bol už identifikovaný, hoci zatiaľ nebol zatknutý. „Podozrivý bol identifikovaný. Nejde o neznámu osobu, v minulosti bol zapletený do podobných incidentov,“ uviedol policajný zdroj pre miestne médiá.