SNS vedie debaty o postavení vlastného kandidáta v prezidentských voľbách, tvrdí Taraba

To, či SNS postaví v nadchádzajúcich prezidentských voľbách vlastného kandidáta, je „veľmi otvorené“. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS).

Vlastný kandidát národnej scény

Historicky najstaršia národná strana má totiž podľa neho na to úplné právo. „Túto debatu vedieme,“ povedal Taraba s tým, že národná scéna by mala postaviť vlastného kandidáta.

Zároveň však Taraba predpokladá, že šéf SNS Andrej Danko bude diskutovať so šéfom parlamentu Petrom Pellegrinim, o ktorého kandidatúre sa tiež hovorí. Mali by sa podľa neho baviť o garanciách, že témy a agenda, ktorá je blízka SNS, bude zastúpená, ak by zvíťazil.

Uchádzači za KDH

„Myslím si, že aj pán Pellegrini, aj pán Danko, sú dostatočne zrelí politici, aby si vedeli túto vec interne vydiskutovať,“ uviedol Taraba.

Podľa predsedníčky poslaneckého klubu KDH Martiny Holečkovej hnutie v súvislosti s prezidentskými voľbami zvažuje postavenie europoslankyne Miriam Lexmann alebo exministra spravodlivosti Viliama Karasa. „Toto sú dve mená, o ktorých veľmi intenzívne hovoríme,“ zdôraznila Holečková.