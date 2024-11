SNS chce nálepkovanie organizácií so zahraničnou podporou nahradiť ešte škodlivejšou úpravou, varujú mimovládky

Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) pripravili náhubkový zákon, chcú tak odradiť aktívnych ľudí. Vyhlásila to Platforma pre demokraciu, ktorú tvorí viac než 70 občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií.

SNS chce podľa ich slov do zákona o neziskových organizáciách prepašovať právnu úpravu lobingu, ktorá je pre slobodnú občiansku spoločnosť ešte škodlivejšia, než pôvodný nápad nálepkovať organizácie so zahraničnou podporou.

„Ide o snahu odradiť občianske organizácie od verejného angažovania, enormne zvýšiť ich administratívne zaťaženie a odstrašiť darcov,“ upozornila Platforma pre demokraciu.

Návrh mení celý pôvodný obsah

Platforma priblížila, že poslanec Adam Lučanský (SNS) pred druhým čítaním v parlamente na štvrtkovom rokovaní Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR predložil také veľké zmeny zákona o neziskových organizáciách, že menia celý jeho pôvodný obsah aj zameranie. Pozmeňovací návrh pritom predložil bez akejkoľvek diskusie so zástupcami občianskeho sektora či pripomienkovania verejnosťou.

Platforma pre demokraciu upozornila, že rovnako, ako pri pôvodnom návrhu, zostáva podstata protiústavná a zo zákona o zahraničnej podpore je zákon o lobingu.

„Lučanského pozmeňovák ruší pôvodný zámer SNS, nálepkovať organizácie, ktoré dostávajú finančné dary aj zo zahraničia a nahrádza ho právna úprava lobingu, ktorá je pre slobodnú občiansku spoločnosť ešte škodlivejšia,“ upozornila platforma s tým, že každá občianska organizácia, ktorá chce priamo alebo nepriamo ovplyvňovať verejných funkcionárov, sa bude musieť podľa návrhu SNS registrovať a raz štvrťročne zverejniť zoznam všetkých aktivít, ktorými mohli byť verejní funkcionári ovplyvnení.

Ak report nebude zverejnený, hrozí pokuta do desaťtisíc eur. Po troch takýchto pokutách bude môcť ministerstvo vnútra občianske združenia rozpustiť alebo navrhnúť zrušenie nadácií či neziskových organizácií.

Návrh má podstatné nedostatky

Právnička z Via Iuris Katarína Batková upozornila, že tento návrh má niekoľko podstatných nedostatkov. „Predovšetkým nie je nikde definované čo je a čo nie je lobing. Sú to petície a hromadné pripomienky? Alebo listy poslancom, či tlačové konferencie? Posty na sociálnych sieťach sú lobing? To pán poslanec Lučanský zabudol definovať,“ vysvetlila Batková s tým, že podľa ústavy majú občania právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných a využívajú na to presne tie nástroje a aktivity, ktoré môžu byť podľa SNS označované za lobing.

„Pre štát bude veľmi jednoduché nájsť nejaké drobné porušenie takto vágne a nejasne napísaného zákona a následne sankcionovať, či dokonca zrušiť nepohodlné občianske organizácie,” doplnila právnička.

Ako ďalší problém vidí diskrimináciu, keďže rozhodovanie verejných funkcionárov neovplyvňujú len občianske organizácie, ale aj podnikateľské subjekty ako banky, telekomunikační operátori, výrobcovia áut, stavebné firmy, rovnako tak lobujú odbory, samosprávy, cirkvi, profesijné komory a mnohí ďalší. „Návrh SNS však cieli výlučne na občianske organizácie, teda združenia bežných občanov,“ zdôraznila Batková.

Výkaz o transparentnosti

Platforma pre demokraciu upozornila aj na to, že chcú sledovať to, kam ľudia posielajú svoje peniaze. Pozmeňovák obsahuje zavedenie výkazu o transparentnosti.

Jeho cieľom je, aby všetky druhy mimovládnych neziskových organizácií každý rok vypracovali výkaz, v ktorom budú musieť zverejniť meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá organizácii darovala za kalendárny rok viac ako päťtisíc eur a údaje o každej právnickej osobe, podnikateľovi alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá organizácii darovala čo i len jeden cent.

Platforma pokračovala, že okresné úrady či rezort vnútra získajú aj právomoc vyhodnocovať obsah týchto výkazov. „Ak sa im nebude niečo pozdávať, tak budú môcť požadovať ďalšie informácie a údaje. Za nezverejnenie tohto výkazu budú občianskym organizáciám hroziť sankcie až do výšky desaťtisíc eur. Ultimátnou sankciou je návrh na zrušenie neziskovej organizácie alebo nadácie, či priamo rozpustenie občianskeho združenia Ministerstvom vnútra SR,“ dodala platforma.

Podľa programového riaditeľa Platformy pre demokraciu Filipa Vagača tento zákon ohrozuje dialóg medzi štátom a občanmi. Ide podľa neho o frontálny útok na slobodnú občiansku spoločnosť a práva každého aktívneho občana. „Je to gumený návrh, ktorý bude môcť vládna moc zneužívať voči všetkým, ktorí sa jej budú zdať nepohodlní,“ uzavrel Vagač s tým, že je to začiatkom cesty k autoritárskemu režimu.