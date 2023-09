SNS by sa bez nás do parlamentu nedostala, myslí si predseda Národnej koalície a starosta Očovej Huliak

So Slovenskou národnou stranou (SNS) sme sa spojili, aby sme zabudli prepadnutiu ôsmich percent pronárodných hlasov.

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda politického zoskupenia Národná koalícia/Nezávislí kandidáti Rudolf Huliak, ktorý kandiduje za SNS zo 150. miesta kandidátnej listiny.

Egá ani financie neriešia

Huliak tiež skonštatoval, že jeho politický subjekt si bol vedomý, že nemajú na to, aby prekročili hranicu troch percent hlasov, čo pripísal najmä krátkosti času, ktorý uplynul od ich vstupu na politickú scénu.

„Rovnako tak SNS by sa nedostala do parlamentu bez nás,“ myslí si Huliak. Dodal, že do politiky nešli ani pre egá a ani pre financie za volebný výsledok.

Zostane starostom Očovej

V prípade zvolenia za poslanca NR SR má Huliak v pláne zotrvať aj na poste starostu Očovej, ktorý aktuálne zastáva.

„A k mojim šanciam na zvolenie – ak sa ľudia rozhodnú, že ma tam chcú mať, tak tam budem. Ak nie, budem naďalej pokračovať v práci pre ľudí v samospráve,“ uviedol kandidát národniarov číslo 150 k svojim šanciam na zvolenie.