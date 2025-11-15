Smrteľná nehoda autobusu v Štokholme nebola úmyselná – FOTO

Švédska polícia v sobotu uviedla, že smrteľná nehoda, pri ktorej autobus narazil do zástupu ľudí na zastávke v Štokholme, bola pravdepodobne neúmyselná.
K incidentu došlo v piatok popoludní počas dopravnej špičky, keď vozidlo vrazilo do čakajúcich osôb, pričom zahynuli tri osoby a ďalšie tri utrpeli zranenia.
„Z materiálov, ktoré sme doteraz analyzovali – vrátane výpovedí svedkov a fotografií – nevyplýva žiadny dôkaz, že by išlo o úmyselný čin,“ uviedol pre agentúru AFP policajný hovorca Ola Osterling.
Vodič, ktorý bol pôvodne zatknutý pre podozrenie zo zabitia, je v nemocnici, povedal Osterling. Mená vodiča a obetí neboli zverejnené. Polícia naďalej pokračuje vo vyšetrovaní prípadu.