Smrteľná nehoda autobusu v Štokholme nebola úmyselná – FOTO

Vodič, ktorý bol pôvodne zatknutý pre podozrenie zo zabitia, je v nemocnici.
Hasiči postrekujú vodou miesto nehody po tom, čo autobus narazil do autobusovej zastávky. Foto: Henrik Montgomery/TT News Agency via AP
Švédska polícia v sobotu uviedla, že smrteľná nehoda, pri ktorej autobus narazil do zástupu ľudí na zastávke v Štokholme, bola pravdepodobne neúmyselná.

K incidentu došlo v piatok popoludní počas dopravnej špičky, keď vozidlo vrazilo do čakajúcich osôb, pričom zahynuli tri osoby a ďalšie tri utrpeli zranenia.

„Z materiálov, ktoré sme doteraz analyzovali – vrátane výpovedí svedkov a fotografií – nevyplýva žiadny dôkaz, že by išlo o úmyselný čin,“ uviedol pre agentúru AFP policajný hovorca Ola Osterling.

Vodič, ktorý bol pôvodne zatknutý pre podozrenie zo zabitia, je v nemocnici, povedal Osterling. Mená vodiča a obetí neboli zverejnené. Polícia naďalej pokračuje vo vyšetrovaní prípadu.

