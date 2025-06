Smer-SD by návrh na zmenu ústavy zakotvujúci dve pohlavia podporil, aj keby ho predloží opozícia – VIDEO

Návrh na zmenu Ústavy SR, ktorý zakotvuje existenciu dvoch pohlaví, by do parlamentu mohla predložiť aj opozícia. Na nedeľnej tlačovej besede to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Ako ďalej uviedol, Smer-SD by za takúto novelu zahlasoval, aj keby ju predložila opozícia.

„Pre mňa za mňa, nech tam návrh príde odôvodniť do národnej rady pán predseda KDH pán (Milan) Majerský. Ja mu to dám do rúk – choďte, predložte, no do národnej rady SR,“ vyhlásil Fico. Ako ďalej zdôraznil, málokedy bude podobná atmosféra na zmenu ústavy v takých zásadných hodnotových otázkach, ako je tomu v súčasnosti.

Vláda tým, že predmetný návrh preložila, nehrá podľa Fica žiadne politické hry, ale napĺňa preambulu ústavy. „To sú normálne veci, to sú veci zdravého rozumu,“ dodal Fico.