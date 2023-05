Smer chce občanom ukradnúť priamu voľbu prezidenta, tvrdí Šeliga, Hlas by zmenu voľby nepodporil

Strana Smer-SD chce občanom „ukradnúť“ priamu voľbu prezidenta SR jej zrušením. Na nedeľňajšej tlačovej konferencii to povedal poslanec parlamentu Juraj Šeliga (Demokrati).

Účelom je podľa neho dosadiť do funkcie Roberta Fica alebo inú „bábku“ Smeru.

Fico by si zaistil beztrestnosť

V prípade, že by Smer po nasledujúcich voľbách zhromaždil 90 hlasov poslancov, podľa Šeligu zmenia ústavu a vrátia voľbu hlavy štátu do parlamentu. Ak by bol následne zvolený Robert Fico, podľa Šeligu by si zabezpečil beztrestnosť a rozdával by milosti.

„Prezidentský palác patrí ľuďom, ľudia majú právo si vybrať svojho prezidenta alebo prezidentku,“ skonštatoval Šeliga.

Zároveň vyzval politické strany, aby deklarovali, ako sa v takejto situácii zachovajú. „Povedzte, čo urobíte po voľbách. Povedzte, aký máte vzťah k priamej voľbe hlavy štátu,“ uviedol poslanec.

Doplnil, že účelom celej veci je zabezpečiť beztrestnosť pre ľudí spojených so Smerom.

Pellegriniho Hlas je proti

Strana Hlas-SD v tejto súvislosti zdôraznila, že rozhodne odmieta čo i len úvahy o zmene priamej voľby prezidenta a nikdy ju v parlamente nepodporí.

„Hlas od svojho vzniku odmieta akékoľvek obmedzovanie ústavných práv občanov Slovenskej republiky. Bojovali sme za právo ľudí na referendum, za čo najskoršie parlamentné voľby a budeme brániť aj priamu voľbu prezidenta, o ktorú sa v minulosti zviedol ťažký politický zápas,“ zdôraznil predseda strany Peter Pellegrini.