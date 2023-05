Úradnícka vláda nie je, tvrdí Fico a jej súčasťou sú len nominanti OĽaNO či „Miklošovi ľudia“

Opozičná strana Smer-SD nepodporí novú vládu pretože to „nie je úradnícka vláda, ale pokračovanie doterajšej vládnej koalície.“ Povedal to v sobotu v relácii RTVS Sobotné dialógy predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Podľa jeho slov sú v nej nominanti OĽaNO, štátni tajomníci či „Miklošovi ľudia“ (Ivan Mikloš bol ministrom financií za vlády Mikuláša Dzurindu, pozn. SITA).

Žiadny zákon sa rovná žiadna pomoc

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová uviedla, že novú vládu podporí podľa toho, s akým programovým vyhlásením príde. „Ak nová vláda nebude predkladať do parlamentu žiaden zákony, tak ja pýtam, čo chce robiť? Žiadny zákon sa rovná žiadna pomoc,“ povedala.

Na otázku moderátorky Marty Jančkárovej, či pôjde do volieb na kandidátke hnutia OĽaNO, odpovedala, že „rokovania prebiehajú, ale určite každé jedno prepadnuté percento by bolo percento v prospech Roberta Fica a myslí si, že tá slušná politická scéna by sa mala skonsolidovať.“

Fico ďalej v relácii vyhlásil, že politickým nepriateľom Smeru-SD, proti ktorému chce bojovať, nie je bývalá vládna koalícia, „ale sú to predovšetkým proti nám postavené médiá a Sorošom financované mimovládne organizácie.“

Od Soroša tiekli peniaze na publikáciu

Remišová označila Ficove informácie o Sorošovom vplyve na dianie na Slovensku za absolútny nezmysel. Pripomenula mu, že od Soroša tiekli peniaze na publikáciu, ktorú Fico recenzoval, čo mu už ale nevadilo.

„Čiže peniaze vám nesmrdia,“ adresovala Ficovi. Podľa jej slov používa predseda Smeru-SD argument so Sorošom najmä vtedy, keď mu tečie do topánok.

„Všetci si pamätáme poplach, ktorý vyvolal, že niekde na úrade vlády sú prichystané dlažobné kocky a pripravené Sorošovými prívržencami na veľký štátny prevrat, čo sa ukázalo ako úplný nezmysel,“ pripomenula Remišová, ktorá si zároveň myslí, že Fico ani sám neverí tomu, čo hovorí a chce len oklamať ľudí.