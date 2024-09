Smelé plány basketbalových funkcionárov. Na Slovensku chcú organizovať mužské, ženské i juniorské európske šampionáty

Pozitívne ohlasy

V novembri 2023 boli na zasadnutí FIBA Europe potvrdené dve hostiteľské krajiny pre majstrovstvá Európy žien 2027 – Fínsko a Litva. Medzinárodná basketbalová federácia však uviedla možnosť aj účasť tretej či štvrtej krajiny, tak ako v roku 2025.

Organizácia tak v auguste potvrdila tri krajiny pripravené vstúpiť do spolupodieľania sa na kontinentálnom turnaji – Švédsko, Belgicko a Slovensko.

„Po zvolení nového prezidenta asociácie Michala Ondruša a deklarácii Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky o podpore organizácie významných medzinárodných podujatí sme vypracovali v basketbale stratégiu do roku 2029. Prvým krokom je organizácia mládežníckeho Eurobasketu a druhým kandidatúra na usporiadanie jednej skupiny majstrovstiev Európy žien 2027. Pomohlo, že FIBA na rok 2027 potvrdila formát so štyrmi hostiteľmi v skupinovej časti,“ vysvetlil na webe Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) generálny sekretár tejto organizácie Andrej Kuffa.

Ďalšie hostiteľské krajiny kontinentálneho šampionátu žien 2027 sa oznámia už v novembri. „Ohlasy z FIBA sú dobré. Pozitívne vnímajú našu aktivitu a snahu o spoluorganizáciu. Pozitívne ohlasy prichádzajú aj zvnútra basketbalového hnutia na Slovensku,“ priblížil.

O aréne je už jasno

Na prípadné spoluorganizovanie šampionátu by sa použila vynovená GoPass aréna v Bratislave. „Keď sme túto možnosť prezentovali pred FIBA, dostali sme spätnú väzbu, že by nemali problém, najmä vďaka vnútornému vybaveniu haly počas samotného zápasu. Vznikom ministerstva športu máme deklarovanú podporu minimálne pre Eurobasket mládeže a Eurobasket žien. Sú aj plány na budovanie minimálne jednej multifunkčnej haly v Bratislave,“ prezradil generálny sekretár SBA.

Proces kandidatúry na ME mužov v roku 2029 sa začal tento rok a hostitelia by mali byť oznámení v júni 2025. Očakáva sa, že ponuku predloží Grécko, ktoré už skôr deklarovalo záujem. Adeptom je tiež Slovinsko.

„V rámci stratégie SBA je organizácia jednej skupiny Eurobasketu mužov náš tajný sen. Zrealizovať ho bude veľmi náročné, keďže o usporiadanie mužských majstrovstiev Európy má tradične záujem takmer polovica európskych krajín,“ avizoval Kuffa.

Nikdy sme na ME nehrali

Ak by chcelo sme chceli organizovať mužské ME, do úvahy by pripadal Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave (TIPOS aréna). V novembri tam nastúpi mužská reprezentácia proti Španielsku v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2025.

„TIPOS aréna je kapacitou vyhovujúca na organizáciu Eurobasketu mužov, akurát je potrebné mať organizáciu pridelenú zo strany FIBA, čo je veľmi náročné. Najmä pre reprezentáciu, ktorá sa na záverečný turnaj v ére samostatnosti zatiaľ neprebojovala,“ uviedol.

Víziou SBA je tiež usporiadanie európskeho šampionátu chlapcov do 16 rokov v roku 2026. „Cez organizáciu vrcholových podujatí vieme najlepšie propagovať basketbal na Slovensku,“ doplnil Kuffa.