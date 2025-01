Sme nútení porušovať zákony a nemáme sa na koho obrátiť. Vedúci pracovníci SNG podali výpovede, Šimkovičovú vinia z nečinnosti

Riaditeľky úsekov, riaditeľky vysunutých pracovísk Slovenskej národnej galérie z Galérie Ľudovíta Fullu a Zvolenského zámku, Schaubmarovho mlyna a ďalší vedúci zamestnanci podali dnes výpovede. Ako informovali zástupcovia zamestnancov SNG, pod vedením tretieho povereného generálneho riaditeľa Jaroslava Niňaja zažívajú nátlak, chaos a rozklad inštitúcie.

SNG podľa nich čelí reputačnému škandálu, zahraničné inštitúcie odstúpili od spolupráce na medzinárodnej výstave a hrozí stiahnutie exponátov z aktuálnych výstav, na ktoré boli diela zapožičané z renomovaných zahraničných inštitúcií.

Zamestnanci sú nútení na pracovisku porušovať zákony

Zamestnanci pripomínajú, že Slovenská národná galéria má od 1. januára 2025 v platnosti novú organizačnú štruktúru, mnoho zamestnancov bolo presunutých na úplne nové pracovné pozície bez novej pracovnej zmluvy či usmernenia. Zamestnanci nevedia, na koho sa majú obrátiť ako svojho nadriadeného, majú zákaz komunikovať s verejnosťou bez súhlasu povereného riaditeľa a sú nútení na pracovisku porušovať zákony.

Organizačnú zmenu samotné ministerstvo kultúry a ministerstvo financií podľa zástupcov zamestnancov odporúčalo odložiť, najmä kvôli prechodu na nový centrálny ekonomický systém. Aj toto usmernenie však generálny riaditeľ Niňaj podľa nich odignoroval.

Rezort kultúry varovali

Zamestnanci SNG v novembri minulého roka vyhlásili hromadnú výzvu na ochranu inštitúcie, v ktorej vyslovili konkrétne požiadavky adresované ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS). Rezort kultúry varovali, že začiatkom roka podajú hromadnú výpoveď, ak nezastaví nekompetentné zásahy do fungovania SNG, účelové výpovede a nevymenuje nového, hoci aj len dočasného riaditeľa či riaditeľku s náležitou kvalifikáciou.

„Tieto požiadavky neboli naplnené ani len čiastočne,“ zdôraznili zástupcovia zamestnancov

Ako prvé podali už avizované výpovede riaditeľky úsekov správy zbierok a fondov (Mária Bohumelová), finančných operácií a infraštruktúry (Gabriela Hamalová), expozícií a výstavnej produkcie (Ľubica Orechovská), vedúci oddelenia digitálnych služieb (Michal Čudrnák), senior kurátor SNG (Dušan Buran), riaditeľky vysunutých pracovísk SNG Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku (Zuzana Gažíková), Schaubmarovho mlyna v Pezinku (Veronika Němcová), riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky Zvolenského zámku (Erika Trnková a Ľubica Lišková).

„V praxi to znamená, že činnosti spojené so správou zbierkových predmetov, počínajúc ich akvizíciou, cez evidenciu, reštaurátorské ošetrenie, výpožičky, digitalizáciu až po ich uloženie, vystavovanie a publikovanie, budú ochromené až do opätovného obsadenia týchto miest kvalifikovanými pracovníkmi. Netreba zdôrazňovať, že neraz ide o vysoko špecializované profesie. Týka sa to aj všetkých digitálnych služieb od pokladničného systému až po webumenia.sk,“ zdôraznili zamestnanci.

SNG čelí poškodeniu dobrého mena a medzinárodnej reputácie

SNG podľa niektorých svojich zamestnancov čelí poškodeniu dobrého mena a medzinárodnej reputácie.

„Dve prestížne zahraničné zbierky z Rakúska a Nemecka, projektoví partneri galérie, vypovedali zmluvu o spolupráci a v SNG zrušili výstavu Červené zlato. Zázrak zo Španej doliny. Jedná sa o významnú expozíciu zbierkových predmetov pôvodom zo Slovenska, ktoré sa k nám po storočiach ̶ aspoň symbolicky ̶ mali vrátiť. Ich vypožičiavatelia, ďalšie popredné európske inštitúcie, sa obávajú o bezpečnosť exponátov,“ dodali zamestnanci SNG.